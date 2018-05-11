Здоровый пациент — лучшая награда

Победителем конкурса «Московские мастера» по специальности «Медсестра», который прошел в пятницу, 11 мая, в актовом зале Медицинского колледжа № 2, стала Людмила Шабалина — сотрудник отделения анестезиологии и реаниматологии больницы Братьев Бахрушиных.

Для того чтобы оценить финалистов конкурса, на третий, заключительный этап собрались десятки опытных столичных докторов. Они отсматривают видеоролики претенденток, в которых девушки в белых халатах рассказывают о себе и своих профессиональных достижениях. В зале с нетерпением ждут результатов. И вот оно, долгожданное оглашение решения жюри. На сцену поднимается девушка с изящной фигурой и ослепительной улыбкой.

Главная награда, которую получает Людмила Шабалина, даже не премия в размере 300 тысяч рублей, а восхищение коллег, друзей и профессиональное признание.

Приятно получить такие подарки накануне профессионального праздника. Двенадцатого мая во всем мире празднуют День медсестры. Кстати, девушки, которые заняли второе и третье места, также получили солидную денежную премию — по 200 и 100 тысяч рублей соответственно.

На вопрос, какой должна быть настоящая медсестра, Людмила Шабалина отвечает без раздумий:

— Во-первых, человеколюбивой. Без этого она попросту работать нельзя, — говорит она и вспоминает, что впервые попала к врачам в 4 года. С пневмонией.

— Это была небольшая сельская больница Кировской области, — вспоминает Шабалина. — Того места уже не существует, но память о доброте и обходительности нянечек до сих пор мотивируют меня.

Людмила добавляет, что также важна профессиональная грамотность.

— Хорошая медсестра должна разбираться во всем, чем работает. Для ее деятельности это качество, как и для представителя любой другой профессии, — ключ к достижению успеха, — поясняет она.

Третье качество, которое назвала победительница — добросовестность. Она также подчеркнула, что только обладая этими тремя характеристиками, медсестра может получить самую дорогую профессиональную награду — выздоровевшего тяжелобольного пациента, который на своих ногах уходит домой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Мне даже представить сложно, как волновались конкурсантки. Но сегодня, здесь, вы продемонстрировали своим коллегам, что всегда можно стать лучше. Показали, что не боитесь этого, не боитесь показать себя. Я считаю, что это очень важно. Ведь ваши знания и опыт передадутся другим. Вы несете добро и надежду. Ваши руки творят чудеса.

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