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Жителям Бутырского района помогут в вопросах воспитания детей и налаживания супружеских отношений
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Жителям Бутырского района помогут в вопросах воспитания детей и налаживания супружеских отношений 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Очередная встреча родительского клуба по программе психологической помощи семьям состоится в центре социальной помощи семье и детям «Родник» на Добролюбова. Всех желающих ждут 12 мая.
— В рамках программы предусмотрено проведение групповых и индивидуальных тренингов и консультаций по улучшению детско-родительских и супружеских отношений, а также по освоению навыков эффективного общения. Встречу проведут кандидат педагогических наук Земфира Гасанова, психолог Наталья Балаян и кандидат педагогических наук Наталия Луканова, — сообщила заместитель директора центра «Родник» Ирина Подуфалова.
Отмечается, что количество мест ограничено. Зарегистрироваться и получить дополнительную информацию можно по телефонам 8 (495) 618-35-37 и 8 (495) 618-09-75.
Начало в 12.00 по адресу: ул. Добролюбова, д. 29/16. Вход свободный. (то)
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