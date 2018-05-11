Жителям Бутырского района помогут в вопросах воспитания детей и налаживания супружеских отношений

Очередная встреча родительского клуба по программе психологической помощи семьям состоится в центре социальной помощи семье и детям «Родник» на Добролюбова. Всех желающих ждут 12 мая.

— В рамках программы предусмотрено проведение групповых и индивидуальных тренингов и консультаций по улучшению детско-родительских и супружеских отношений, а также по освоению навыков эффективного общения. Встречу проведут кандидат педагогических наук Земфира Гасанова, психолог Наталья Балаян и кандидат педагогических наук Наталия Луканова, — сообщила заместитель директора центра «Родник» Ирина Подуфалова.

Отмечается, что количество мест ограничено. Зарегистрироваться и получить дополнительную информацию можно по телефонам 8 (495) 618-35-37 и 8 (495) 618-09-75.

Начало в 12.00 по адресу: ул. Добролюбова, д. 29/16. Вход свободный. (то)