Быт казаков покажут посетителям фестиваля «Покровский рубеж» в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Быт казаков покажут посетителям фестиваля исторической реконструкции «Покровский рубеж», который в третий раз пройдет в Свердловской области в июне, сообщил в пятницу на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС организатор фестиваля Олег Фатеев.

"В этом году нашим социальным партнером стал Региональный центр патриотического воспитания. Они будут выставлять свою секцию, посвященную казачеству, — быт казаков, их нравы, обычаи, танцы и песни. Прошедшие два года показали, что историю хотят знать многие. Если в первый год проведения фестиваля у нас было порядка 5 тысяч гостей, в прошлом году уже более 8 тысяч человек, в этом году мы планируем привлечь более 10 тысяч гостей", — сказал Фатеев.

Всего на площадке «Покровского рубежа» будет представлено пять секций. Одна из них посвящена Гражданской войне. «Заходя на территорию этой секции, вы полностью погружаетесь в прошлое. Там будут представлены инсталляции в виде блиндажей, окопов. Экскурсоводы в форме времен Гражданской войны расскажут о жизни и быте солдат в 1918 году, о том, как велись бои», — отметил Фатеев.

Кроме того, организаторы фестиваля совместно с МЧС представят большую площадку, посвященную столетию пожарной охраны. Посетители смогут увидеть каланчу 1918 года и тематическую выставку. «Также будет представлен один из эпизодов 1941 года — иллюстрация того, как пожарные во время войны тушили объекты», — уточнил Фатеев.

Гостей фестиваля ожидают две исторические реконструкции. Первая посвящена событиям Гражданской войны, происходившим в 1918 году в районе села Покровское Ирбитского уезда. Вторая реконструкция связана с первым боем Уральского добровольческого танкового корпуса, которому в этом году исполнилось 75 лет.