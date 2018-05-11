Какой фильм посмотреть на выходных

Пока поклонники российского кинематографа с нетерпением ждут новых премьер, многие коротают время за пересмотром уже вышедших фильмов. Онлайн-кинотеатр IVI.ru собрал свой список достойных картин прошлых лет, которые стоит посмотреть и пересмотреть каждому.

«Салют-7»

Космический триллер, сюжет которого основывается на реальных событиях 1985 года.

Орбитальная станция повреждена и постепенно сходит с орбиты — на кону имидж Советского Союза, сама станция и сотни человеческих жизней. Спасти положение вызываются лучшие космонавты страны — Владимир Фёдоров и Виктор Алёхин. По прибытии на «Салют» экипаж обнаруживает, что ситуация намного сложнее, чем предполагалось. Вся электронная часть оборудования покрыта толстой коркой льда, если её разморозить, станция будет просто сожжена. Удастся ли советско-российским супергероям разрешить проблему?

«Большой»

Главная героиня фильма не рассчитывала когда-то выбраться за границы родного городишки. А свои танцевальные таланты Юля использовала, обчищая карманы зевак на пару с местной шпаной.

Одной из жертв детского разбоя стал бывший солист балета Потоцкий. После завершения танцевальной карьеры мужчина монотонно проживал свою жизнь в компании с очередной бутылкой. Но теперь у Потоцкого появилась цель! После усиленных тренировок с Юлей он добивается прослушивания в московской хореографической академии. И она поступает в училище, но ещё не подозревает, чем это обернётся. Без какой-либо поддержки со стороны первого учителя и семьи Юле придётся строить свою судьбу своими руками.

«Матильда»

В 90-х годах XIX века цесаревич Николай готовился к коронации и планировал женитьбу на принцессе Гессен-Дармштадтской. Вся размеренная жизнь Николая II изменилась в одночасье после встречи с балериной Мариинского театра. Матильда тоже не остаётся равнодушной к наследнику, и внезапный роман растягивается на несколько лет, пока цесаревичу не приходится делать тяжёлый выбор между обязательствами по статусу и собственными желаниями.

Сергей Каренин — начальник госпиталя русской армии в Маньчжурии, которому предстоит оперировать некого Алексея Вронского. Вскоре после знакомства с раненым офицером врач узнаёт, что именно этот мужчина когда-то стал причиной трагедии его семьи. Именно он довёл мать Каренина до самоубийства и последующей гибели отца. Все эти годы Сергея волновал только один вопрос: почему его мать, Анна Каренина, решилась на этот последний шаг?

«Конверт»

Мистический триллер Маркова погружает зрителя в загадочную историю. Личный водитель столичного предпринимателя Игорь берётся выполнить поручение секретарши своего начальника и завезти обнаруженное в деловой корреспонденции письмо правильному адресату. Простая на первый взгляд задача обрастает загадочными препятствиями и сложностями. Отказаться уже невозможно, а если нарушить запрет и заглянуть в конверт, опасные последствия не заставят себя ждать.