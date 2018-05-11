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В центре на Дмитровке научат китайской «боевой гимнастике»
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В центре на Дмитровке научат китайской «боевой гимнастике» 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
В спортивно-досуговом центре «Радуга» на Дмитровке 24 мая пройдет мастер-класс по китайскому искусству тайцзицюань, объединяющему гимнастику с боевой техникой. Как сообщила руководитель структурного подразделения центра Марина Басова, к участию приглашаются все желающие от 50 лет.
— Занятие проведет психолог Елена Сасковец. Она научит участников мастер-класса не только движениям боевого искусства, но и дыхательной технике, — поделилась Басова.
Начало в 12.30. Вход свободный. Напомним, спортивно-досуговый центр «Радуга» находится по адресу Дмитровское шоссе, дом 137, корпус 1. (ео)
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