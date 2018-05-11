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Бюджетная поделка для дачи: хрюшка-кашпо из пластиковой бутылки
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Бюджетная поделка для дачи: хрюшка-кашпо из пластиковой бутылки 

7dach.ru 52 минуты назад
Фото: 7dach.ru
Добрый день! Делюсь своей поделкой из пластиковой бутылки. Очень красиво получилось, а делать совсем не трудно…
Что для такого кашпо нужно:
большая бутылка (у меня пятилитровая),
ножницы,
краска для наружных работ (розовая или красная+белая),
несколько крупных пуговиц (или пробки от бутылок),
клей «Момент»,
земля,
красивый цветочек
Изготовление:
В бутылке сбоку сделать отверстие.
Потом два надреза — треугольных (отогнуть в виде ушек).
Покрасить.
Приклеить глазки с пятачком.
Наполнить землёй. Полить и посадить цветочек — у меня растёт бархотка.
Поставить на клумбе или рядом с лавочкой.
Поливать по мере необходимости.
Такая весёлая хрюшка обязательно будет радовать вас и удивлять ваших гостей!
Наша красавица)))
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