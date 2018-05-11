Бюджетная поделка для дачи: хрюшка-кашпо из пластиковой бутылки

Добрый день! Делюсь своей поделкой из пластиковой бутылки. Очень красиво получилось, а делать совсем не трудно…

Что для такого кашпо нужно:

большая бутылка (у меня пятилитровая),

ножницы,

краска для наружных работ (розовая или красная+белая),

несколько крупных пуговиц (или пробки от бутылок),

клей «Момент»,

земля,

красивый цветочек

Изготовление:

В бутылке сбоку сделать отверстие.

Потом два надреза — треугольных (отогнуть в виде ушек).

Покрасить.

Приклеить глазки с пятачком.

Наполнить землёй. Полить и посадить цветочек — у меня растёт бархотка.

Поставить на клумбе или рядом с лавочкой.

Поливать по мере необходимости.

Такая весёлая хрюшка обязательно будет радовать вас и удивлять ваших гостей!

Наша красавица)))