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Причины смерти девочки на уроке в Москве установят после изучения медкарты
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Причины смерти девочки на уроке в Москве установят после изучения медкарты 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Причины смерти ученицы на уроке физкультуры в Москве установят после изучения ее медкарты и особенностей наблюдения девочки в детском отделении больницы «Кузнечики», сообщил РИА Новости глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Ранее старший помощник руководителя столичного СУСК России Юлия Иванова сообщила, что в пятницу девочке стало плохо на уроке физкультуры: она потеряла сознание и впоследствии скончалась. Иванова отметила, что учитель оказал первую помощь и незамедлительно вызвал скорую помощь.
"Причины смерти и такого стремительного развития событий будут понятны после соответствующего анализа, в том числе изучения амбулаторной медицинской карты и особенностей наблюдения ребенка в детском отделении больницы «Кузнечики», — сказал Хрипун.
Он рассказал, что вызов в скорую поступил в 08.59, и уже через минуту на место были направлены две бригады со всем необходимым оборудованием, готовые максимально быстро и в полном объеме оказать девочке помощь. Кроме этого, в 09.04 в пути была остановлена еще одна выездная бригада, врачи которой сразу оказались рядом с ребенком, однако девочка уже скончалась.
Хрипун выразил искренние соболезнования родным и близким ученицы.
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