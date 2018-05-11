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Древние сооружения из гигантских камней покажут на фотовернисаже в Ликино‑Дулеве 13 мая
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Древние сооружения из гигантских камней покажут на фотовернисаже в Ликино‑Дулеве 13 мая 

РИАМО 47 минут назад
Фото: РИАМО
Фотовернисаж «Мегалитическая культура Мещеры» откроется в районном краеведческом музее городского округа Ликино-Дулево 13 мая, посетители смогут увидеть доисторические сооружения из гигантских камней, запечатленные в работах ученого, краеведа и писателя Дмитрия Барскова, сообщил Орехово-Зуевскому информагентству руководитель регионального краеведческого объединения «Радуница» Евгений Голоднов.
«Жители Ликино-Дулева и Орехово-Зуева должны обязательно попасть на фотовернисаж «Мегалитическая культура Мещеры» Дмитрия Барскова в районном краеведческом музее. Уверен, что доисторические сооружения из гигантских камней, найденные на территории Московской и Владимирской областей, и запечатленные в работах исследователя Мещерского края, никого не оставят равнодушным. Особенно интересно будет детям. Приходите на торжественное открытие 13 мая. Начало в 12:00», — сказал Голоднов.
По данным агентства, Дмитрий Барсков является ученым, краеведом и писателем. Он воспитывался в Клеменовском детском доме у Калабалина — ученика великого педагога и писателя Макаренко. Барсков является автором книги о «Мещере». Он увлекся исследованием мещерских лесов около 10 лет назад и с тех пор регулярно делает новые открытия в составе общества энтузиастов «Гео Шушмор». Его специализация — мегалиты — доисторические сооружения из гигантских камней.
По сведениям агентства, выставка продлится до 29 июня 2018 года.
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