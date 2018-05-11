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Петербургу стоит изучить опыт Антверпена
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Петербургу стоит изучить опыт Антверпена 

РЖД-Партнер 40 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
В ходе мероприятий, посвященных 60-летию установления партнерских связей между Петербургом и Антверпеном, чиновник отметил высокий опыт европейцев.
«Нам было бы полезно изучить опыт порта Антверпен по перевозкам больших объемов с океанских судов на речные и дальнейшей транспортировке грузов», — отметил Головин.
Антверпен сотрудничает с ключевыми российскими портами. В их числе Приморск, Усть-Луга, Санкт-Петербург, Высоцк, Архангельск. Оборот между портами России и Антверпеном в 2017 году составил 14,2 млн т.
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