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О раритетных книгах расскажут в одной из библиотек Рязанского
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О раритетных книгах расскажут в одной из библиотек Рязанского 

Управа Рязанского района 21 минуту назад
В детской библиотеке №106, которая находится на улице Шатурской в Рязанском районе, 15 мая состоится библиодайджест «Незабвенная мелодия от Кирилла и Мефодия». Как рассказала главный библиотекарь учреждения культуры Марина Бесфамильная, мероприятие будет проходить на протяжении всего дня.
— В этот день наши читатели смогут ознакомиться с раритетными книгами художественного и духовного содержания, — уточнила Марина Бесфамильная.
Начало мероприятия в 10.00, вход бесплатный.
Детская библиотека №106 находится по адресу улица Шатурская, дом 49, корпус 1. (мю)
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