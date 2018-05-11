О раритетных книгах расскажут в одной из библиотек Рязанского

В детской библиотеке №106, которая находится на улице Шатурской в Рязанском районе, 15 мая состоится библиодайджест «Незабвенная мелодия от Кирилла и Мефодия». Как рассказала главный библиотекарь учреждения культуры Марина Бесфамильная, мероприятие будет проходить на протяжении всего дня.

— В этот день наши читатели смогут ознакомиться с раритетными книгами художественного и духовного содержания, — уточнила Марина Бесфамильная.

Начало мероприятия в 10.00, вход бесплатный.

Детская библиотека №106 находится по адресу улица Шатурская, дом 49, корпус 1. (мю)