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В Казани пройдет «Ярмарка добра»
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В Казани пройдет «Ярмарка добра» 

РИА Новости 14 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Благотворительная «Ярмарка добра» пройдет в Казани 12 мая, сообщает пресс-служба городской мэрии.
На мероприятии казанцы смогут приобрести поделки и сладости, созданные учениками гимназии №19 и их родителями, поучаствовать в спортивных соревнованиях, играх, конкурсах и других развлечениях. Все собранные на ярмарке средства будут направлены на помощь малообеспеченным и тяжелобольным детям.
В программе также запланированы выступления творческих коллективов гимназии и известных артистов, конкурсы, розыгрыши, флешмобы и благотворительная лотерея.
С 14 по 24 мая в Казани будет проходить «Весенняя декада добра», в рамках которой на нескольких площадках города планируется провести традиционные школьные благотворительные ярмарки.
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