Литературно-музыкальная программа пройдет в библиотеке имени Ивана Бунина

Москвичей пригласили на литературно-музыкальную программу «Россия, как сердце, одна», которая пройдет в библиотеке имени Ивана Бунина 26 мая.

— Для наших гостей прозвучат русские народные песни и старинные романсы, стихотворения известных авторов, посвященные России. Их исполнит лауреат международных конкурсов, вокалистка Оксана Моисеева. Особое место займет выступление ансамбля гусляров «Задоринки», который уже не первый раз радует гостей в стенах нашей библиотеки, — рассказала администратор зала культурного учреждения Татьяна Богоявленская.

Она добавила, что коллектив «Задоринки» исполняет не только народные песни, но и современные хиты в обработке для струнных инструментов.

Вход свободный.

Гостей ждут в 18:00 по адресу: улица 1905 года, дом 3.