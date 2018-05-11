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Литературно-музыкальная программа пройдет в библиотеке имени Ивана Бунина
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Литературно-музыкальная программа пройдет в библиотеке имени Ивана Бунина 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 11 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Москвичей пригласили на литературно-музыкальную программу «Россия, как сердце, одна», которая пройдет в библиотеке имени Ивана Бунина 26 мая.
— Для наших гостей прозвучат русские народные песни и старинные романсы, стихотворения известных авторов, посвященные России. Их исполнит лауреат международных конкурсов, вокалистка Оксана Моисеева. Особое место займет выступление ансамбля гусляров «Задоринки», который уже не первый раз радует гостей в стенах нашей библиотеки, — рассказала администратор зала культурного учреждения Татьяна Богоявленская.
Она добавила, что коллектив «Задоринки» исполняет не только народные песни, но и современные хиты в обработке для струнных инструментов.
Вход свободный.
Гостей ждут в 18:00 по адресу: улица 1905 года, дом 3.
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