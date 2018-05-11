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Открытие проекта «Летний кинотеатр» в Подмосковье приурочили к грядущему ЧМ‑2018
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Открытие проекта «Летний кинотеатр» в Подмосковье приурочили к грядущему ЧМ‑2018 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На открытии проекта «Летний кинотеатр» в подмосковном Реутове покажут фильм «Тренер», участников проекта в этом году стало больше, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
18 мая состоится торжественное открытие нового сезона областного проекта «Летний кинотеатр» в подмосковных парках. Масштабный проект министерства культуры Московской области и ГАУ МО «Мособлкино» проводится третий летний сезон подряд.
«В 2018 году площадкой открытия проекта «Летний кинотеатр» станет новый парк города Реутов — «Фабричный пруд». Открытие сезона кинопоказов под открытым небом приурочено к предстоящему чемпионату мира по футболу в России. Фильмом открытия станет спортивная драма о футболе «Тренер» — режиссерский дебют заслуженного артиста России Данилы Козловского», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.
Всероссийская премьера картины состоялась 19 апреля 2018 года. Специальными гостями открытия нового сезона проекта «Летний кинотеатр» станут заслуженный тренер России Леонид Слуцкий, чемпион России 2004 года Дмитрий Сычев, исполнивший в картине одну из ролей, телеведущий и спортивный комментатор Василий Соловьев.
По словам Косаревой, среди новых участников «Летних кинотеатров» 2018 года предварительно заявлены парки и открытие площадки в Солнечногорске, Серебряных Прудах, Талдоме, Чехове, Балашихе, Егорьевске, Красноармейске, Орехово-Зуеве и других населенных пунктах Московской области.
Всего в этом году кино под открытым небом будут показывать около 60 подмосковных площадок в 40 муниципальных образованиях. Ожидается, что за летний период бесплатные кинопоказы проекта посетят более 65 тысяч зрителей. В прошлом году в проекте «Летний кинотеатр» приняло участие 45 площадок в 35 муниципальных образованиях региона.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Матчи примут 12 стадионов в 11 городах страны, это Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
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