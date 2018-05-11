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В культурном центре района Люблино состоялся вокальный фестиваль-конкурс
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В культурном центре района Люблино состоялся вокальный фестиваль-конкурс 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Управа района Люблино
Фестиваль-конкурс бардовской военно-патриотической песни состоялся в Культурном центре имени Астахова, который расположен в районе Люблино. Об этом сообщили в администрации центра творчества молодежи «Олимп», специалисты которого организовали конкурс.
— Участники мероприятия получили награды и подарки, а зрители — положительные эмоции и заряд энергии. На церемонии награждения директор центра творчества молодежи «Олимп» Ольга Старостина поблагодарила всех участников и выразила надежду, что фестиваль обретет статус окружного и сможет привлечь к себе больше любителей гитарной музыки, — добавил сотрудник центра.
Отметим, что фестиваль был приурочен к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. (мю)
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