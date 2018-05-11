В культурном центре района Люблино состоялся вокальный фестиваль-конкурс

Фестиваль-конкурс бардовской военно-патриотической песни состоялся в Культурном центре имени Астахова, который расположен в районе Люблино. Об этом сообщили в администрации центра творчества молодежи «Олимп», специалисты которого организовали конкурс.

— Участники мероприятия получили награды и подарки, а зрители — положительные эмоции и заряд энергии. На церемонии награждения директор центра творчества молодежи «Олимп» Ольга Старостина поблагодарила всех участников и выразила надежду, что фестиваль обретет статус окружного и сможет привлечь к себе больше любителей гитарной музыки, — добавил сотрудник центра.

Отметим, что фестиваль был приурочен к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. (мю)