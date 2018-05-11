В Новокузнецке объяснили случай с ползавшей по поликлинике пациенткой

В новокузнецкой поликлинике пояснили, почему пациентка с травмированной ногой передвигалась по медицинскому учреждению ползком.

Ранее в местных СМИ появилась информация о женщине с ограниченными возможностями здоровья, которая якобы не смогла попасть в поликлинику без пандусов у входа. Пациентке пришлось оставить коляску на крыльце и передвигаться ползком по всему зданию.

В самой поликлинике пояснили, что обычно пациенты-инвалиды для передвижения по зданию пользуются помощью сотрудников либо осматриваются участковым терапевтом на дому.

По словам сотрудников медучреждения, на крыльце пандус установлен.

А в коридоре поликлиники имеются перепады высот с лестницами. Для оборудования этих перепадов пандусами необходимо соблюдать определенные требования по углу наклона скатов, для чего отсутствует техническая возможность. В противном случае пандусы займут основное пространство коридора учреждения.

В поликлинику женщина обратилась для оформления документов для получения инвалидности по общему заболеванию.

«Она была осмотрена врачом травматологом. Проведено рентгенологическое исследование стопы. Для передвижения по поликлинике пациентке были предложены костыли, однако от данного вида помощи пациентка отказалась, мотивируя отказ тем, что на костылях ходить тяжело: появляются кровоподтеки в подмышечных областях, и она уже привыкла к коляске», — цитирует РИА Новости сотрудников учреждения.

После того, как информация о ползавшей по коридорам пациентке появилась в СМИ, с ней по телефону связался главврач учреждения Максим Шадрин.

«Претензий к медицинскому учреждению она не имеет», — заверили в медицинской организации.