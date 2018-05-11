Виктор Курочкин: жизнь и творчество

Род Курочкиных ведёт богатую историю. Его предком был крепостной крестьянин Тимофей Лобанов, которого прозвали Курочкиным . Ещё до Первой Мировой войны он из родного села отправился на заработки в Петербург, мечтая облагородить фамилию, выкупить помещичью усадьбу, находившуюся недалеко от Кушниково, в Малинниках. Лобанов (Курочкин) заработал начальный капитал, но мечтам не суждено было сбыться: заработанные деньги предок писателя вложил в германский банк, который лопнул в 1914 году. Курочкин вернулся в Кушниково, а в 1917 году помещиков стали лишать имений и разделять землю между крестьянами, такое обстоятельство немного утешило Тимофея Курочкина.

Юрий Казаков, Георгий Семёнов, Вскоре хозяйство Курочкиных стало зажиточным и крепким. 23 ноября 1923 года в семье Курочкиных рождается мальчик — будущий писатель Виктор Курочкин. Его отец Александр — сын Тимофея, пытаясь спастись от коллективизации крестьянских хозяйств в 20-30-х годах, уезжает в Ленинград. Фото: baltkon.ru В школьные годы Виктор пристрастился к музыке и народным песням. Детские впечатления легли в основу его литературных произведений. Из Кушникова его семья переехала в город Павловск, где прошли его отроческие годы. В 1941 году Виктор окончил 9-й класс, а затем вынужден был работать на оборонительных сооружениях: нацистские войска наступали на Ленинград, настало тяжёлое время блокады. Мать и сестра Курочкина были отправлены в эвакуацию в Ярославль, а Виктор и его отец остались работать на одном из ленинградских оборонительных заводов, который выпускал зенитные снаряды. Затем наступила страшная голодная зима, Виктор был близок к дистрофии, а в январе 1942 года скончался отец Виктора, Александр. Фото: istrabibl.ru Дистрофии не избежал и Виктор: его отправили на лечение в Ярославскую область, где он провёл два месяца, в июне 1942 года был призван в армию и направлен в Ульяновское гвардейское танковое училище. Уже в марте 1943 года Виктор стал курсантом 2-го Киевского артиллерийского училища в Саратове. С июня 1943 в звании лейтенанта Виктор Курочкин был назначен командиром СУ-85 в самоходный артиллерийский полк 3-й танковой армии первого Украинского фронта. С августа 1944 года входит в состав 1-го гвардейского артполка 4-й танковой армии первого Украинского фронта, командует СУ-76, участвует в боевых действиях на Курской дуге, в наступательных операциях, освобождении Львова и Киева, форсирует реки Одер, Днепр, Вислу. При форсировании Одера в январе 1945 года будущий писатель получил серьёзное ранение. После демобилизации Виктор Курочкин возвращается в Павловск, где заканчивает 10 класс вечерней школы и получает аттестат зрелости. После этого он учится в Ленинградской юридической школе, затем становится судьёй в Новгородской области, в посёлке Уторгош, где впервые пробует свои силы в литературе, печатаясь в местных газетах. Карьера судьи у него не складывается, и в 1952 году он возвращается в Павловск, где работает корреспондентом в местной, потом в пушкинской газете, а затем становится журналистом в «Ленинградской правде». В 1952 году в печати появляется его первый рассказ «Пастух». Фото: baltkon.ru В 1959 году Виктор Курочкин закончил Литературный институт им. А. М. Горького. В автобиографии он записал: «С 1956 года занимаюсь литературным трудом», в этом же году в альманахе «Молодой Ленинград» был опубликован его рассказ «Яба». Галина Нестерова, жена Курочкина, которая училась вместе с ним на одном творческом семинаре, вспоминала: «Не заметить его было трудно. Не стремясь выделиться, он выделялся. Все студенты Литинститута, пройдя большой и трудный конкурс, по крайней мере, на первом курсе мнят себя гениями. Виктор Александрович отличался отсутствием позы, искренней непосредственностью». В 1965 году он стал членом Союза Писателей СССР. На съезде писателей. 1966 год. Виктор Курочкин, Виктор Конецкий Юрий Трифонов . Фото: baltkon.ru На своём литературном пути он часто сталкивался с наследием А. С. Пушкина, бывая в Петербурге, живя и работая в Пушкине. Подобно Александру Сергеевичу Курочкин в своём творчестве выбирает служение России. Его проза, в которой чувствуется жизненный импульс, проникнута поэтическим духом. Первая книга рассказов Виктора Курочкина называлась «Заколоченный дом» и была издана в 1958 году. Туда вошли повесть «Заколоченный дом» и три рассказа. В повести рассказывается о трудностях восстановления сельского хозяйства после сентябрьского Пленума ЦК КПСС 1953 года. Главный герой повести Пётр Трофимов пытается возродить колхоз в деревне Лукаши, а Василий Овсов помнит коллективизацию 30-х годов и с опаской относится к обещаниям и призывам советской власти. Книга Виктора Курочкина была с доброжелательностью воспринята критикой, несмотря на некоторые негативные отзывы. По её мотивам был снят фильм «Ссора в Лукашах». Увидев на улице в центре города афишу этого фильма, Виктор Курочкин вспомнил что-то и прослезился. За это он был задержан милицией, никто не поверил в его объяснения, что именно он автор сюжета этого фильма. По некоторым версиям он был избит сотрудниками милиции и после этого до самой смерти страдал от тяжёлой болезни. Фото: dpcity.ru В 1962 году Виктор Курочкин написал повесть «Записки народного судьи Семёна Бузыкина», которую не приняла цензура. Это произведение было опубликовано только в 1988 году, уже после смерти автора.

В основу известной повести «На войне как на войне» (1965) легли его личные впечатления, которые он получил, участвуя в боевых действиях. В 1968 году повесть была экранизирована на киностудии «Ленфильм» , а в 2004 году её выпустило римское издательство «Армандо» на итальянском языке.

Ещё одно произведение Виктора Курочкина о войне — повесть «Железный дождь», вышедшая в свет в 1967 году. Центральным персонажем этой повести стал прошедший через огонь и воду бывалый солдат Богдан Сократилин. Мемориальная доска на стене дома в Санкт-Петербурге (ул. Звёздная, 22). Фото: dompisatel.ru Умер Виктор Курочкин 10 ноября 1976 года.