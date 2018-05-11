Делегация Ингушетии впервые примет участие в Фестивале российского искусства в Италии

МАГАС, 11 мая. / ТАСС /. Делегация Ингушетии впервые примет участие в XII Фестивале российского искусства «Летний сад искусств» в итальянском городе Бари, который пройдет с 15 по 22 мая 2018 года. Несколько десятков артистов познакомят европейскую публику с национальной культурой, представив лучшие танцевальные и песенные композиции, сообщает постоянное представительство Ингушетии при президенте России.

"Для Ингушетии участие в таком фестивале имеет большое значение, так как в силу малочисленности населения региона пропаганда ингушской культуры и формирование позитивного имиджа республики в странах ближнего и дальнего зарубежья является одной из важных задач сферы культуры региона", — приводит постпредство слова министра культуры и архивного дела Ингушетии Марет Газдиевой.

По ее словам, в программу проекта включены мероприятия, которые познакомят жителей Италии с национальными песенными и хореографическими композициями ингушского народа, с его обычаями, культурным и художественным наследием.

"Ингушские музыканты, вокалисты, а также Государственный ансамбль «Ингушетия» выступят на трех площадках фестиваля, расположенных на двух площадях и в театре. При этом это будут не просто отдельные номера, а сольные концерты", — отметила министр.