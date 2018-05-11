Досуговый центр «Планета молодых» устроит «Ямайскую вечеринку»

«Планета молодых» встретит эти выходные танцами. В центре досуга устроят «Ямайскую вечеринку» в субботу, 12 мая.

В этот раз «Планета молодых» порадует жителей района не только опытным диджеем, но и баром, наполненным бесплатными безалкогольными напитками. Также гости смогут заранее заказать музыку, под ритмы которой они хотят танцевать.

— Досуговый центр планирует и дальше радовать жителей Нагатинского затона дискотеками. В планах — по тематической вечеринке на каждый летний месяц. Первую, майскую, мы посвятили Ямайке, — сообщила редактору газеты «Нагатинский затон» начальник по досуговой работе центра Наталья Коршунова

Атмосфере теплой страны поспособствует как тематическое оформление зала, так и костюмы сотрудников. Для гостей же строгого дресс-кода не будет. Но пустят на танцы лишь тех, кто достиг 14 лет.

Дискотека пройдет по адресу Коломенская набережная, д.6, к.2. Афишу мероприятия можно посмотреть в группе досугового центра в социальной сети.