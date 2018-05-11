Ямальские кадеты передали копию Знамени Победы Ленино‐Снегиревскому музею

Делегация сибиряков почтила память погибших освободителей. Кадеты с Ямала передали копию Знамени Победы в Ленино‐Снегиревский военно‐исторический музей.

Преодолеть больше 4 тысяч километров, проехать от Салехарда до Истры. Для ямальских кадетов такое расстояние не помеха. Делегация из Сибири приехала в Истринский городской округ, чтобы почтить память погибших воинов-освободителей.

Гости из Ямала здесь не случайно. Защищали Москву от нападок врага именно сибиряки. В рядах кадетов есть и те, чьи предки за победу заплатили своей жизнью. Взглянуть на место, где оборвалась их жизнь, возложить цветы к мемориалу воинов-освободителей — для них честь.

«Здесь началась победа, именно здесь, на 41-м километре Волоколамского шоссе. Это для нас, для ямальцев, не пустые слова. Поэтому мы всегда, каждый год привозили сюда наших ветеранов. Это первый год, когда нет ни одного ветерана. И первый год приехали вместо ветеранов наши кадеты», — рассказал Сергей Иванов , представитель Ямало-Ненецкого автономного округа.

Источник фото: телеканал «360»

Юные гости приехали не просто так, а с миссией — подарить Ленино-Снегиревскому музею копию Знамени Победы. Баллончик с краской, перчатка, горящие глаза и уважение к погибшим солдатам — вот все, что нужно для изготовления символа Победы. Частичку себя вложил каждый, кто приехал в составе делегации.

«Эта акция подразумевает под собой изготовление и оставление на память в тех местах, где они были, Знамени Победы. Я думаю, что этот день и вообще вся эта поездка окажется надолго в памяти у тех ребят, которых мы сегодня видели здесь», — сказал Герой России Сергей Авдеев

Знамена, изготовленные кадетами со всей России, украшают экспозиции не только отечественных музеев, но и заграничных. В этом году их копии отправились к нашим соотечественникам в Швецию, Болгарию, Финляндию и Турцию. Символ Победы теперь есть и в музее Истринского городского округа. Знамя, изготовленное гостями из Ямала, по праву займет достойное место в экспозиции музея.