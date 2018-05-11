Около 330 млн рублей направят на строительство двух детсадов в Брянске

ТАСС , 11 мая. Два детских сада в общей сложности на 540 мест построят до конца 2018 года в Брянске. На эти цели из федерального бюджета выделено почти 330 млн рублей, еще свыше 40 млн — из средств региона, сообщил журналистам губернатор Брянской области Александр Богомаз

"До конца 2018 года планируется сдать в эксплуатацию два детских сада в городе Брянске на 270 мест каждый — на территории бывшего аэропорта в Советском районе и по улице Флотской в Бежицком районе. На эти цели из федерального бюджета в общей сложности привлечено свыше 329 млн рублей, из областного бюджета — 40,7 млн рублей", — сказал Богомаз.

По его словам, в Советском и Бежицком микрорайонах с 2012 года активно ведется строительство жилья, но, несмотря на то, что согласно проектам детские сады там предусмотрены, они так и не были возведены. Это стало поводом для обращения в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ . «Вопрос обсуждался в 2017 году на встрече с главой министерства Михаилом Менем , в итоге регион получил необходимое федеральное софинансирование», — отметил губернатор.

В 2018 году также планируется построить три детских сада в городе Стародубе, поселке Лопандине, селе Дмитрове Брянской области. С учетом двух новых детсадов в областном центре будет создано порядка 800 мест. Это позволит региону полностью решить проблему нехватки яслей для 250 детей в возрасте до трех лет, а также снизит перегруженность групп для детей 3-7 лет.