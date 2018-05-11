В Выхине-Жулебине поставили сказку «Курочка Ряба»

В отделении социальной реабилитации детей-инвалидов филиала «Выхино» была показана сказка-экспромт «Курочка Ряба». В постановке участвовали дети и сотрудники отделения.

«Так, наш психолог Булах О. Г. была бабушкой, инструктор АФК Лисенков В. А. — дедушкой, культорганизатор Нагаева С. М. — ведущей, а детки исполнили роли курочки, мышонка и яйца», — говорится в сообщении учреждения.

Отмечается, что сказка была поставлена без репетиции, то все действия ребята выполняли по тексту ведущего, давая волю своей фантазии. (вт)