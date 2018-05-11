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В Брюсселе открылся международный конкурс скрипачей имени Леонида Когана
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В Брюсселе открылся международный конкурс скрипачей имени Леонида Когана 

ТАСС 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 11 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Международный юношеский конкурс скрипачей имени Леонида Когана открылся в европейской столице. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу организатор музыкального состязания Карен Арутюнян — бывший студент Когана и действующий профессор Льежской королевской консерватории в Бельгии.
"Это была моя мечта — организовать этот смотр здесь, потому что именно в Брюсселе Леонид Коган получил первую премию на I конкурсе королевы Елизаветы в 1951 году", — отметил он.
По его словам, цель конкурса — выявить молодых талантов со всего мира. «Имя Леонида Когана до сегодняшнего дня остается очень актуальным. Несмотря на то, что он скрипач двадцатого века, его игра актуальна сейчас, потому что она опережала свое время. Я знаю, что молодые скрипачи очень вдохновлены его именем. Именно поэтому конкурс
может действительно выявить больших молодых талантов со всего мира», — считает организатор.
К участию в состязании отобраны более 60 молодых скрипачей из России, стран Евросоюза, США, Китая, Южной Кореи. Они должны пройти несколько этапов конкурса, чтобы выйти в финал, который намечен на 15 и 17 мая. Оценивать игру музыкантов будут члены международного жюри — музыканты и профессора из Испании, Германии, Франции, Израиля. Объявление лауреатов состоится 18 мая на сцене Брюссельской королевской консерватории.
Леонид Коган (1924-1982) — один из наиболее выдающихся советских скрипачей, педагог, народный артист СССР. Он был одним из самых ярких представителей советской скрипичной школы, представляя в ней «романтически-виртуозное» крыло. Коган давал много концертов и гастролировал за рубежом во многих странах мира (Австралия, Австрия, Англия, Бельгия, ГДР, Италия, Канада, Новая Зеландия, Польша, Румыния, США, ФРГ, Франция, страны Латинской Америки).
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