В Башкирии пройдут Дни славянской письменности и культуры

В учреждениях культуры и образования запланированы праздничные хоровые концерты, тематические вечера, выставки творческих работ декоративно-прикладного искусства. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского минкульта.

Дни славянской письменнои и культуры стартуют 12 мая в с. Николо-Березовка Краснокамского района. Здесь состоится открытый республиканский Николо-Березовский марафон, легкоатлетический пробег «Никольский Храм». 19 мая Николо-Березовка соберет на Республиканский фольклорный праздник «Никола Вешний» — он традиционно проходит в эти дни с 1994 года и совпадает с праздником Николы Чудотворца Березовского (Николы Вешнего). В мероприятиях принимают участие лучшие фольклорные коллективы и звонари Башкирии, Татарстана, Удмуртии, Пермского края и др.

18 мая в селе Надеждино Белебеевского района пройдет традиционный фольклорный праздник — литературно-музыкальная композиция «Малиновый звон колоколов». 20 мая в г. Белебее, в центре национальной культуры «Урал-батыр» запланировано проведение V Муниципального фестиваля славянской культуры «Мы — славяне!».

22 мая в Уфе, в саду им. С. Аксакова и в Городском культурно-досуговом центре (ДК Химиков) состоятся праздничные концерты, посвященные Дням славянской письменности и культуры.

26 мая в селе Красный Яр Уфимского района пройдет Республиканский фольклорный праздник старинной русской песни, посвященный 1155-летию возникновения славянской письменности и 400-летию села.

24 мая в 15 часов в Уфе, в парке им. И. Якутова состоится праздничный концерт, на котором прозвучат лучшие музыкальные композиции славянского народного творчества в исполнении Государственной академической хоровой капеллы Башкортостана, детских хоровых коллективов и народных хоров республики. В эти дни в образовательных учреждениях запланировано проведение праздничных хоровых концертов и уроков, посвященных Дням славянской письменности и культуры.