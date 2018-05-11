20 мая в Ярославле пройдет весенний блошиный рынок

В воскресенье, 20 мая, на Красном Перекопе пройдет весенний блошиный рынок. Его традиционно организует команда культурного центра TEXTIL.

Рынок будет открыт с 15 до 19 часов на улице Семашко, 9.

Программа мероприятия: