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20 мая в Ярославле пройдет весенний блошиный рынок
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20 мая в Ярославле пройдет весенний блошиный рынок 

АиФ 52 минуты назад
Фото: АиФ
В воскресенье, 20 мая, на Красном Перекопе пройдет весенний блошиный рынок. Его традиционно организует команда культурного центра TEXTIL.
Рынок будет открыт с 15 до 19 часов на улице Семашко, 9.
Программа мероприятия:
15:30 — лекция-рассказ 7 экологичных способов избавиться от ненужных вещей в Ярославле Марины Седневой, журналиста издания Яркуб16:00 — лекция Русский forever. О нематериальном в музейном пространстве Юлии Ушаковой, руководителя экспозиции Слово о полку Игореве Ярославского музея-заповедника16:30 — встреча В фабричном кругу18:00 — концерт вокально-инструментального ансамбля Ручеёк. Молодые ребята исполняют песни собственного сочинения, играют на гитаре, укулеле и кахоне.
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