Ещё
«Трудно быть боссом»: Yellow, Black and White сняли производственную драму для НТВ
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Трудно быть боссом»: Yellow, Black and White сняли производственную драму для НТВ 

Sostav.ru 43 минуты назад
Фото: Sostav.ru
Студия Yellow, Black and White создала первое в своем роде реалити-шоу «Трудно быть боссом», которое выйдет на НТВ 13 мая. Зрители окунутся в эксперимент, в ходе которого руководители различных российских предприятий перейдут из кабинетов в ряды обычных рабочих.
Необычное предложение сменить кресло руководителя на робу стажёров приняли несколько боссов из разных городов России. Благодаря чему получили исключительный шанс увидеть то, что скрывается от глаз руководства и услышать то, что никогда не говорится начальнику в лицо.
За 4 дня героям шоу пришлось овладеть азами сразу нескольких профессий, каждая из которых потребовала от них выносливости, терпения и самодисциплины.
Вот они, герои уникальной производственной драмы — начальники загримированные до неузнаваемости. На слайдах можно увидеть процесс перевоплощания всех 6 участников реалити:
1. Молочный магнат Марат Девлет-Кильдеев из Ростова
fs disable
2. Андрей Панычев, директор Ейского морского порта
fs disable
3. Владимир Кисиленко, генеральный директор крупной сырьевой базы Перми
fs disable
4. Елена Майер, генеральный директор судостроительной компании из Волгограда
fs disable
5. Максим Белов, депутат из Мурманска
fs disable
6. Вячеслав Болтрукевич, руководитель Подольского машиностроительного завода
fs disable
Жизнь всех участников кардинально изменится после эксперимента, ведь на своих предприятиях им придётся поработать самыми простыми стажёрами, на плечи которых всегда ложится самая тяжёлая работа.
Алексей Троцюк, генеральный продюсер Yellow, Black and White:
По образованию я инженер-технолог и мне захотелось посмотреть, как в наших непростых экономических условиях живёт реальное производство. Производственная драма очень сложный жанр, он практически исчез с экранов, хотя в советское время с ним работали лучшие режиссеры. Я нашёл единомышленника в лице продюсера и ведущей проекта Лизы Гамбург. Мы сформулировали формат, собрали команду и попытались удовлетворить моего внутреннего зрителя (инженера-технолога).
Основная идея программы — поставить зрителя на место руководителя крупного предприятия, познакомить с коллективом, столкнуть его с реальной проблемой, чтобы в результате он смог сам ответить на вопрос «трудно ли быть боссом»? Реалити-шоу — это эксперимент, в котором результат можно лишь предугадать. Но при честном подходе, он даёт возможность создать по настоящему актуальный контент, где в центре находится человек в своей естественной среде. Мы рады, что проект наконец выходит в эфир, так как он был снят два года назад.
Сопровождала участников проекта ведущая и автор программы Лиза Гамбург, которая налаживала коммуникацию между «новичком» и коллективом, а также объясняла рабочим причину появления съёмочной группы.
Лиза Гамбург, ведущая и автор программы «Трудно быть боссом»:
Генеральный директор, разгружающий вагоны в сорокоградусную жару, депутат, разделывающий рыбу на рыболовецком траулере, хозяйка заводов, превращённая в бородатого работягу — звучит невероятно, но всё это было и было по-настоящему! Никто из рабочих и представить не мог, что в метре от них, под очками и косматым париком, скрывается хорошо знакомое лицо босса.
Sostav.ru: последние новости
Чему рекламист может научиться у «Игры престолов»? Галустян доставил суши учителям, бандитам и сектантам в ролике «Тануки» и Zebra Hero Странствующий космонавт и интерактивный контент: продвижение нового павильона «Космос» на ВДНХ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах96
На Самойлову набросились зрители82
Очевидные ляпы в голливудских фильмах2
Что стало с Мариной Влади9
Как должны выглядеть «Мстители» на самом деле6
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:54
За что знаменитостей сажают в тюрьму
Кино
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
04:14
Киношники раскрыли секреты съемок
Кино
04:42
Самые страшные взрывы в кино
Кино
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение