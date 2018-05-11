«Трудно быть боссом»: Yellow, Black and White сняли производственную драму для НТВ

Студия Yellow, Black and White создала первое в своем роде реалити-шоу «Трудно быть боссом», которое выйдет на НТВ 13 мая. Зрители окунутся в эксперимент, в ходе которого руководители различных российских предприятий перейдут из кабинетов в ряды обычных рабочих.

Необычное предложение сменить кресло руководителя на робу стажёров приняли несколько боссов из разных городов России. Благодаря чему получили исключительный шанс увидеть то, что скрывается от глаз руководства и услышать то, что никогда не говорится начальнику в лицо.

За 4 дня героям шоу пришлось овладеть азами сразу нескольких профессий, каждая из которых потребовала от них выносливости, терпения и самодисциплины.

Вот они, герои уникальной производственной драмы — начальники загримированные до неузнаваемости. На слайдах можно увидеть процесс перевоплощания всех 6 участников реалити:

1. Молочный магнат Марат Девлет-Кильдеев из Ростова

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3. Владимир Кисиленко, генеральный директор крупной сырьевой базы Перми

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4. Елена Майер, генеральный директор судостроительной компании из Волгограда

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Жизнь всех участников кардинально изменится после эксперимента, ведь на своих предприятиях им придётся поработать самыми простыми стажёрами, на плечи которых всегда ложится самая тяжёлая работа.

По образованию я инженер-технолог и мне захотелось посмотреть, как в наших непростых экономических условиях живёт реальное производство. Производственная драма очень сложный жанр, он практически исчез с экранов, хотя в советское время с ним работали лучшие режиссеры. Я нашёл единомышленника в лице продюсера и ведущей проекта Лизы Гамбург. Мы сформулировали формат, собрали команду и попытались удовлетворить моего внутреннего зрителя (инженера-технолога).

Основная идея программы — поставить зрителя на место руководителя крупного предприятия, познакомить с коллективом, столкнуть его с реальной проблемой, чтобы в результате он смог сам ответить на вопрос «трудно ли быть боссом»? Реалити-шоу — это эксперимент, в котором результат можно лишь предугадать. Но при честном подходе, он даёт возможность создать по настоящему актуальный контент, где в центре находится человек в своей естественной среде. Мы рады, что проект наконец выходит в эфир, так как он был снят два года назад.

Сопровождала участников проекта ведущая и автор программы Лиза Гамбург, которая налаживала коммуникацию между «новичком» и коллективом, а также объясняла рабочим причину появления съёмочной группы.

Лиза Гамбург, ведущая и автор программы «Трудно быть боссом»:

Генеральный директор, разгружающий вагоны в сорокоградусную жару, депутат, разделывающий рыбу на рыболовецком траулере, хозяйка заводов, превращённая в бородатого работягу — звучит невероятно, но всё это было и было по-настоящему! Никто из рабочих и представить не мог, что в метре от них, под очками и косматым париком, скрывается хорошо знакомое лицо босса.