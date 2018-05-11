15 мая на Кубани можно будет получить бесплатную юридическую помощь

В соответствии с федеральным и региональным законодательством бюро оказывает бесплатную юридическую помощь населению. В 2017 году сюда обратились более 5 тысяч кубанцев, за четыре месяца текущего года — свыше 2 тысяч человек.

Отделения учреждения работают в Краснодаре, Армавире, Сочи, Ейске, Темрюке, Тимашевске, Тихорецке, Горячем Ключе и станице Кущевской. Адреса можно посмотреть здесь.

В преддверии праздников и знаковых дат все они организуют Единые дни оказания бесплатной юридической помощи. Так, 4 мая прошло мероприятие, приуроченное к Международному дню борьбы за права инвалидов, а 8 мая состоялся День открытых дверей ко Дню Победы.

«Следующий Единый день состоится 15 мая и будет приурочен к Международному дню семьи. Соответственно, во главу угла будут поставлены вопросы семейного права, защиты прав детей, но обратиться можно и по другим темам», — сообщили в «ГосЮрБюро Краснодарского края», уточнив, что предварительная запись не требуется.

Также бюро регулярно организует выездные дни оказания бесплатной юридической помощи. Специалисты из кубанской столицы приезжают в города и районы, чтобы проконсультировать жителей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.