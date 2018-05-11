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В Японии создали прозрачное пиво, которое можно пить в офисе
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В Японии создали прозрачное пиво, которое можно пить в офисе 

Bigpicture.ru 38 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Японский бренд Suntory разработал прозрачное безалкогольное пиво All-Free All-Time, которое на вид не отличить от воды. Его можно пить в офисе или на деловой встрече, не опасаясь косых взглядов. Напиток поступит в продажу 19 июня.
Источник: Sora News 24  Ранее в линейке Suntory было обычное безалкогольное пиво без калорий под названием All-Free, но компания решила, что золотистый цвет напитка смущает людей и не дает употреблять его на работе.
В названии нового продукта появились слова All-Time («все время»), жидкость продается в прозрачных пластиковых бутылках.
В промо-ролике предлагается пить безалкогольное пиво в офисе, на совещаниях, на рабочих обедах и после тренировок.
Производитель отмечает, что потратил много сил, чтобы придать напитку аромат обычного пива. Как на этот запах будут реагировать коллеги и партнеры, не уточняется.
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