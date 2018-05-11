В Японии создали прозрачное пиво, которое можно пить в офисе

Японский бренд Suntory разработал прозрачное безалкогольное пиво All-Free All-Time, которое на вид не отличить от воды. Его можно пить в офисе или на деловой встрече, не опасаясь косых взглядов. Напиток поступит в продажу 19 июня.

Источник: Sora News 24 Ранее в линейке Suntory было обычное безалкогольное пиво без калорий под названием All-Free, но компания решила, что золотистый цвет напитка смущает людей и не дает употреблять его на работе.

В названии нового продукта появились слова All-Time («все время»), жидкость продается в прозрачных пластиковых бутылках.

В промо-ролике предлагается пить безалкогольное пиво в офисе, на совещаниях, на рабочих обедах и после тренировок.

Производитель отмечает, что потратил много сил, чтобы придать напитку аромат обычного пива. Как на этот запах будут реагировать коллеги и партнеры, не уточняется.