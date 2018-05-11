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Фильмы, стихи и песни о войне: в библиотеке отметили День Победы
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Фильмы, стихи и песни о войне: в библиотеке отметили День Победы 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 20 минут назад
Фото: Борисовские пруды
Литературно-музыкальный вечер «Ноты и строки войны» прошел в библиотеке №147 в четверг, 10 мая. Концерт был посвящен 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
— В начале вечера все собравшиеся в зале гости почтили память павших в годы сражений минутой молчания, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» сотрудница читальни Светлана Батухтина. — Для всех присутствующих мы показали фрагмент документального фильма «Поэзия подвига», снятый Центральной универсальной научной библиотекой имени Некрасова. Кино посвящено танкисту, поэту-фронтовику Сергею Орлову.
Далее в программе вечера значилось выступление Заслуженного артиста России, мастера художественного слова Александра Косэка. Александр Петрович прочитал фрагменты из поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» а также стихотворения Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь» и Сергея Орлова «Его зарыли в шар земной».
— На протяжении всего вечера звучали военные песни в исполнении Ирины Никулиной, Валентины Ионкиной и баяниста Геннадия Переслегина, — добавила Батухтина. — В их репертуаре были такие композиции, как «Эх, дороги», «Журавли», «Катюша», «Хотят ли Русские войны», «Темная ночь», «Смуглянка», «Огонек».
Закончилась встреча песней «День Победы». Присутствующие в зале с удовольствием подпевали исполнителям.
Фото предоставила Светлана Батухтина
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
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