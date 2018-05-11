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Авторское кино покажут в Южном Тушине
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Авторское кино покажут в Южном Тушине 

Префектура СЗАО города Москвы 20 минут назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Культурном центре «Салют» Южного Тушина 13 мая состоится бесплатный показ девяти авторских короткометражных фильмов. Мероприятие пройдет в рамках молодежного проекта «Воздух». Об этом сообщила менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ «Салют» Татьяна Кучеренко.
— Все короткометражки ранее участвовали в конкурсной программе международного кинофестиваля «Человечное кино — 2018», — пояснила Татьяна Кучеренко.
Зрители увидят такие фильмы, как:
— «Хозяин воды», авторы: Руслан Багиров, Фирюза Федорова, Наталья Калинкина, Виктор Завьялов (студенты и выпускники кафедры режиссуры кино и тв Челябинского государственного института культуры);
— «Тихое несогласие», автор: Алена Пастухова (кафедра режиссуры кино и ТВ Челябинского института культуры);
— «Твою мать», автор: Юлия Федорова (кафедра режиссуры кино и ТВ Челябинского института культуры);
— «Квартиранты», автор: Илона Гайтян (ВГИК);
— «Гвоздь», автор: Раиля Каримова (Москва);
— «ЧайлдХуд», автор: Дмитрий Кононов (совместное производство Россия-Украина);
— «Земля», автор: Максим Шкурин (мастерская KinoLook Екатеринбург);
— «Snowboys», автор: Игнат Кунилов (Екатеринбург);
— «Meital Maimon Nothing happened» (Maaleh School of Television Film & Arts).
Кинопоказы пройдут по адресу: улица Свободы, дом 37. Начало в 16.00. Вход свободный. Ограничение по возрасту 12+.
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