Авторское кино покажут в Южном Тушине

Культурном центре «Салют» Южного Тушина 13 мая состоится бесплатный показ девяти авторских короткометражных фильмов. Мероприятие пройдет в рамках молодежного проекта «Воздух». Об этом сообщила менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ «Салют» Татьяна Кучеренко.

— Все короткометражки ранее участвовали в конкурсной программе международного кинофестиваля «Человечное кино — 2018», — пояснила Татьяна Кучеренко

Зрители увидят такие фильмы, как:

— «Хозяин воды», авторы: Руслан Багиров, Фирюза Федорова, Наталья Калинкина, Виктор Завьялов (студенты и выпускники кафедры режиссуры кино и тв Челябинского государственного института культуры);

— «Тихое несогласие», автор: Алена Пастухова (кафедра режиссуры кино и ТВ Челябинского института культуры);

— «Твою мать», автор: Юлия Федорова (кафедра режиссуры кино и ТВ Челябинского института культуры);

— «Квартиранты», автор: Илона Гайтян (ВГИК);

— «Гвоздь», автор: Раиля Каримова (Москва);

— «Земля», автор: Максим Шкурин (мастерская KinoLook Екатеринбург);

— «Snowboys», автор: Игнат Кунилов (Екатеринбург);

— «Meital Maimon Nothing happened» (Maaleh School of Television Film & Arts).

Кинопоказы пройдут по адресу: улица Свободы, дом 37. Начало в 16.00. Вход свободный. Ограничение по возрасту 12+.