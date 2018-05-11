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Корреспондент Ukraina.ru развеял украинский миф об «оккупации» Крыма
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Корреспондент Ukraina.ru развеял украинский миф об «оккупации» Крыма 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Украинские политики утверждают, что на полуострове произошла чуть ли не гуманитарная катастрофа, и население испытывает голод. Корреспондент издания Ukraina.ru посетил крупнейший гастрономический фестиваль «О, да! Еда!» в Севастополе, чтобы узнать у гостей, как им живётся на полуострове на самом деле.
«Отдыхается отлично! Очень много еды и позитива. Если мы оккупированы, то оккупированы счастьем, свободой и свободой самовыражения. Приезжайте посмотрите», — сказала девушка.
Участникам фестиваля предлагали продегустировать блюда разных кухонь мира и посетить мастер-классы, чтобы научиться готовить их самостоятельно. Детям скучать тоже не пришлось — организаторы подготовили для них развлекательную программу с аниматорами и предоставили возможность попробовать себя в различных профессиях.
«Прекрасное место, раньше здесь не было ничего, а сейчас фестиваль. В районе винзавода было одно здание, где моя семья покупала вино, шампанское, а теперь огромный комплекс», — вспоминает молодой человек.
Здесь можно было совместить приятное с полезным, например воспользоваться услугами барберов. Они, к слову, рассказали о своём вкладе в пресловутую «оккупацию»: «Мы захватываем людей, чтобы насильно сделать им стрижку, побрить бороды. Мы захватываем их топорами, и они сразу сдаются. Маскируем всё под ножки мебели, проходим с этим на оккупированную территорию спокойно».
Единственными проблемами посетители фестиваля назвали недостаточное количество теневых участков и маленькую парковку. Впрочем это вещи поправимые.
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