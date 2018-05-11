«Дневник читателя». «ЛитераТула» и книги на выходные

«Дневник читателя». «ЛитераТула» и книги на выходныеТакже в программе:

— Футбольные истории для мальчишек, подростковый детектив от топ-модели Кары Делевинь и «Три версии нас» как лучшее чтение для отпуска.

Участники:

— Ирина Рочева, организатор книжного фестиваля «ЛитераТула».

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

В эти выходные дружно едем в Тулу! Там уже в третий раз пройдет большой трехдневный фестиваль современной детской и подростковой литературы с отличным говорящим названием «ЛитераТула». «ЛитераТула» — это большая книжная ярмарка, публичные лекции, мастер-классы для детей, подростков и их родителей, встречи с писателями, иллюстраторами и поэтами, спектакли, книжные квесты и многое другое.

Три года назад фестиваль придумала энергичная Ирина Рочева, хозяйка, пожалуй, лучшего тульского книжного магазина «Корней Иванович». Идею в городе поддержали, и получилось настолько здорово, что крупная литературная премия «Ясная Поляна» отметила фестиваль земляков в особой номинации «Событие».

В прошлом году фестиваль проходил в самом центре города — в тульском Кремле. О том, как обстоит дело в этом году, что такое новое пространство «Октава» и кто приезжает на фестиваль с 11 по 13 мая в программе, рассказывает организатор фестиваля «ЛитераТула» Ирина Рочева.

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Май в разгаре — и на носу длинные школьные каникулы, когда можно будет, наконец-то читать все, что хочешь! Хочешь — «Хроники Нарнии», хочешь — «Муми-Троллей», хочешь — новые истории про девочку Дюнне и счастье, а хочешь — книжки про футбол и мальчишескую дружбу.

Давайте сначала про футбол. В издательском доме «Хоббитека» выпустили отличную книжную серию для мальчишек «Футбольные истории. Федор и его команда». Это небольшие, отлично иллюстрированные истории о приключениях команды мальчишек из разных российских городов. Главный герой всех историй — защитник команды футбольной школы «Космос» москвич Федор — еще есть кавказец Алан, Денис из Ростова-на-Дону, сибиряк Илья, наполовину бразилец Марио и другие мальчишки и их молодой тренер Олег Иваныч. Интересно, что эти истории про дружбу, взаимовыручку, чувство команды и мальчишескую дружбу изначально написаны профессиональным футболистом… из Голландии. Автор серии про Федора — Герард ван Хемерт, именно он придумал рассказы про детскую футбольную школу. Так что, когда в истории «Хитрый финт, или „Космос“ против зоопарка» ребята перед игрой оказываются в зоопарке, будьте уверены, тренер про стили игры в манере разных животных рассказывает не просто образно и наглядно, но и профессионально точно. А уж русские реалии, имена и характеры мальчишек, присказки тренера добавил переводчик, чтобы ребята получились понятные и знакомые. Получилось здорово и универсально. Например, в истории «Ваза против Федора» команда играет решающий матч прямо в день рождения защитника. Естественно, Федор готов променять все подарки на один-единственный — на победу! Чтобы забитый им победный мяч лежал в воротах соперника…

В общем, мальчишки футбольные истории про Федора точно оценят — проверено на собственном сыне и его друзьях.

А что же девочкам? Младших порадует новая повесть Русе Лагеркранц про девочку Дюнне из серии «Дюнне и счастье». В первых трех историях Дюнне ходила в первый класс, дружила с Эллой-Фридой, грустила, когда подруга переехала в другой город, влюблялась в мальчика Калле и ссорилась с одноклассницами Викки и Микки. А еще Дюнне вела тетрадку «Моя счастливая жизнь» и не забывала напоминать самой себе, что счастье совсем рядом, вот же оно — в мелочах. В новой истории «Ты для меня — все!» Дюнне ждут летние каникулы у моря с любимой подружкой. И это вроде бы самые прекрасные в мире каникулы, вот только папа почему-то не звонит. Вдруг с ним опять что-то случилось? Шведские повести Русе Лагеркранц про Дюнне — очень теплые, простые и честные истории про счастье, дружбу, любовь и детство. Ничего удивительного, что мамы тоже их читают, тайком от детей.

Подростков удивлю неожиданно хорошим детективом про компанию старшеклассников. Неожиданным — потому что его написала британская топ-модель и актриса Кара Делевинь. Он называется «Зеркало, зеркало». И это не модные советы о красоте, а увлекательный и, главное, честный роман о подростках. О том, каково быть гадким утенком, как важно найти «своих» и научиться принимать себя. В книге Делевинь есть детективная история и, надо признать, она отлично рассказана. Подробности — в этом выпуске.

Ну а что же почитать в отпуске взрослым, пока дети увлечены своим чтением? В издательстве «Синдбад» выходит прекрасный роман Лоры Барнетт «Три версии нас». Умный, романтичный, об отношениях и при этом без розовых соплей.

Если вам случалось жалеть об упущенных возможностях и не сказанных вовремя словах или, наоборот, благодарить провидение за случайную встречу, которая изменила жизнь, вам точно понравится эта история. Отправная точка одна и та же: студенты Кембриджа Ева и Джим случайно сталкиваются друг с другом. Чтобы не сбить собаку, девушка резко выворачивает руль велосипеда и падает прямо на худенького парнишку, который торопится по своим делам. И вот с этого момента британка Лора Барнетт предлагает понаблюдать, как могла бы сложиться их жизнь. Подробности слушайте в «Дневнике читателя».

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — «ВКонтакте».

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!