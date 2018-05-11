Музейные ценности: Как живут эрмитажные коты?

12 и 13 мая в Петербурге празднуют День эрмитажного кота. По этому случаю мы поговорили с ветеринаром Анной Кондратьевой , уже 18 лет ухаживающей за одним из главных символов города, и узнали истории самых известных обитателей музея.

История так называемых «Эрмиков» начинается с XVIII века, когда Петр I разместил в Зимнем дворце огромного кота, привезенного им лично из Голландии. Позднее по приказу императрицы Елизаветы, которая очень боялась мелких грызунов, во дворец была доставлена партия котов-крысоловов из Казани — потомки именно этой породы-династии сейчас зовутся «Эрмитажными дворцовыми».

Сейчас придворных котов около шестидесяти. Постоянно появляются новые: кто-то приходит сам и нагло начинает есть из общей миски, кого-то в коробках оставляют прямо у служебного входа. Бросить их на улице у эрмитажных сотрудников не поднимается рука — все равно, что выкинуть картину из музея.

Ахилл

Кот-оракул — одно из самых известных животных города. Именно он предсказывал результаты Кубка конфедераций-2017: выбирал одну из двух мисок с кормом, рядом с которыми стояли флаги команд. А в этом году его миссия еще важнее: он будет определять победителя Чемпионата мира по футболу 2018. Ахилл потомственный Эрмик, он родился в Зимнем дворце. С самого детства он глухой — но именно этим сотрудники объясняют его сверхъестественную интуицию. Сейчас его усиленно приводят в форму: перед соревнованиями он должен сбросить лишний вес, набранный за время отпуска. Следить за тем, как он, например, обнимается с Александром Кержаковым можно в Instagram.

Мару

Питомец по имени Мару стал первым в Петербурге котом-математиком. Он за несколько секунд высчитывает, сколько будет 3+2 и вычисляет квадратный корень из девяти. Ответы кот дает, нажимая мордой на специальный звонок. О математических способностях Мару стало известно в сентябре 2016 года. Когда кота ради шутки спросили, сколько будет 1+1, он не растерялся и позвонил два раз, после чего его обучили умножать и делить. Видео с ним набирают десятки тысяч просмотров, а его талантом заинтересовался Юрий Куклачев . Несколько лет назад его сбила машина, он перенес семь операций, но сейчас бегает не хуже остальных. Полное имя-отчество отсылает нас к доспехам «Мару-до-eрон» в новой постоянной экспозиции японского искусства в Государственном Эрмитаже

Одна из старейших кошек дворца. Названа в честь художницы и фотографа, возлюбленной Пабло Пикассо — за темный окрас и печальный взгляд. Известна тем, что никогда не ходит по земле, а предпочитает перемещаться исключительно по трубам.

Гоген

Грустный кот-фотомодель, которого изгнали из Эрмитажа после того, как он позировал для открыток. Он не смог найти общий язык с другими животными музея. «Видимо, не простили красоты и популярности», — шутит ветеринар Анна Кондратьева. Сейчас он живет в «Республике кошек» и тоже остается изгоем в коллективе — поэтому для него ищут хозяина среди петербуржцев. Луна Сметанкина

Разноглазая мать кота Ахилла. Несмотря на постоянный уход, никак не может похудеть, а учитывая ее красоту, все ждут от нее котят. Лучик