Этно, танцы и Марина Влади. Как провести выходные 12-13 мая в Екатеринбурге

Смотрим фильм «Такси» без легендарного актера Сами Насери, вспоминаем лучшие кинокартины с участием музы Владимира Высоцкого Марины Влади , беседуем с «Провинциальными танцами» и слушаем самого веселого гармониста на свете. Как провести выходные 12-13 мая в Екатеринбурге — в материале «АиФ-Урал»

Такси 5 (18+)

Очередное продолжение легендарного фильма «Такси». На этот раз без актера Сами Насери.

По сюжету экс-комиссар Жибер, ставший самым непутевым в истории города мэром Марселя, поручает переведенному из столицы новобранцу Сильвану Маро разобраться с неуловимой «бандой итальянцев» на Ferrari . Чтобы остановить их, Маро, суперкопу и суперводителю, приходится объединиться с племянником Даниэля. Парню досталось знаменитое белое такси дяди, но не его талант.

Когда: в прокате с 10 маяГде: во всех кинотеатрах городаБилеты: от 100 до 520 руб Красавица для чудовища (16+)

История драматичного романа двух мятежников, поправших порядки своего века и приличного общества, — поэта-вольнодумца Перси Шелли и урожденной Мэри Годвин, создательницы «Франкенштейна». 16-летняя влюбленная Мэри сбегает от отца с женатым Перси, вступая на путь свободы и вдохновения, испытаний и потерь. Но может ли она она представить, что жизнь подарит ей монстра?

Когда: в прокате с 10 маяГде: в кинотеатрах «Гринвича», «Радуга Парка», «Мегаполиса», «Пассажа», «Парк Хауса», «Алатыря» и «Салюта»Билеты: от 220 до 300 руб Неделя фильмов Марины Влади

В честь 80-летия Марины Влади в Екатеринбурге устроят показ лучших кинокартин с участием французской актрисы русского происхождения, писательницы и музы Владимира Высоцкого. 13 мая можно будет увидеть такие фильмы, как «Королева пчел. Современная история», «Дни любви». 14 мая — «Девушка в витрине», 15 мая — «Преступление и наказание», 16 мая — «Две или три вещи, которые я знаю о ней», 17 мая — «Колдунья». Подробнее — на сайте.

Когда: с 13 по 17 маяГде: библиотека им. В. Г. БелинскогоВход: свободный

Концерты

Красная скрипка

Живая музыка, уникальное объемное звучание за счет гармоничного симбиоза скрипки, гитар, клавишных и ударных. Мощная подача, взрывная энергетика, яркие и харизматичные музыканты. На концерте можно будет услышать произведения Вивальди, Прокофьева, Моцарта, Брамса, Римского-Корсакова в оригинальных современных аранжировках, народную музыку в рок-обработке, хиты рок— и поп-сцены: Abba, Metallica, Nirvana, Led Zeppelin, Muse, Prodigy, Nightwish, Evanesence, Майкл Джексон и других звезд мировой эстрады, а также мелодии из популярных кинокартин: «Пираты Карибского моря», «Игра Престолов», " Шерлок Холмс ", Бондианы и фильмов Тарантино.

Когда: 13 мая, в 19.00Где: EverJazz, Тургенева, 22Билеты: 500-600 руб Murkyr

Звезда скандинавской сцены Murkyr впервые прилетит в Россию и в рамках гастрольного тура посетит Екатеринбург. Певица и актриса из Копенгагена Амалия Бруун черпает вдохновение из северных сказок, фольклора, собственных сновидений, «Русалки» Ганса Христиана Андерсона и музыки Эдварда Грига . Таинственные древние образы воплощены в фолковых напевах и минорных блэк-металлических аккордах, в которых опытный меломан сможет найти влияние легендарных Darkthrone и Ulver.

Когда: 13 мая, 19.00Где: Дом ПечатиБилеты: 1,7-18 тыс. руб Театр

«Кошка на раскаленной крыше»

На большом экране в рамках проекта TheatreHD будет показан англоязычный спектакль «Кошка на раскаленной крыше» с русскими субтитрами. Главные роли в постановке по пьесе Теннеси Уильямса исполняют Сиенна Миллер и Джек О’Коннел. По сюжету действие происходит жарким вечером в штате Миссисипи. Семейство Поллитт собирается вместе на хлопковой плантации, чтобы отпраздновать юбилей своего патриарха, Большого Папы. Трудно сказать, что душит эту семью сильнее — невыносимая жара или бесконечная паутина лжи, которую родственники плетут вокруг друг друга. Брак Мэгги и Брика — на грани распада, ведь тайн с каждым днем становится все больше, и напряжение растет. Когда на карту поставлено будущее семьи, чья версия правды окажется ближе к реальности и в конце концов победит?

Когда: 12 мая, 19.00Где: Кино-конференц-зал Ельцин ЦентрБилеты: 450 руб «Шпаликов»

Cпектакль о советском поэте, кинорежиссере и сценаристе Геннадии Шпаликове и его эпохе. Начало шестидесятых — особое время: совсем недавно окончилась война и вместе с тем люди ощущают постоянную радость от того, что можно чувствовать себя свободным. Большая московская компания людей, живущих в искусстве. И самым ярким лучом в их жизни тогда, конечно, был Шпаликов.

Когда: 12 и 13 мая, 19.00Где: Театральная платформа «В Центре», аудитория 510, Ельцин ЦентрБилеты: 400-500 руб Творческая встреча с театром «Провинциальные танцы»

У посетителей будет возможность встретиться с лауреатами национальной премии «Золотая маска». Темой обсуждения станет литературная и художественная основа таких станцевальных спектаклей театра, как «Имаго-ловушка», основанная на баснях Эзопа, Лафонтена и Крылова «Стрекоза и муравей», «Sepia», поставленная по мотивам романа Кобо Абэ «Женщина в песках», «После вовлеченности. Диптих. Часть I», вдохновленная чеховскими «Тремя сестрами».

Кроме того, в рамках встречи пройдет пройдет выставки фотографий «Свет. Камера. Танцуй!» В экспозицию вошли работы авторов, постоянно сотрудничающих с театром: Дарьи Поповой , Глеба Махнева, Вадима Балакина, Татьяны Кошутиной. На фотографиях запечатлены моменты спектаклей, поставленных хореографом Татьяной Багановой в разные годы.

Когда: 12 мая, 15.00Где: Библиотека им. А. И. ГерценаВход: свободный

Фестивали

«Маяковские сезоны»

Танцевальный фестиваль на кубок ЦПКиО «Маяковские сезоны». В конкурсе примут участие дети и взрослые в возрасте от 5 до 30 лет. Победители будут определены в номинациях народный танец «Хоровод дружбы», эстрадный танец «Искры шоу» и современный танец «New dance».

Когда: 12 мая, с 12 до 16 часовГде: ЦПКиО им. МаяковскогоВход: свободный

Night Bazar

Эко-этно-фестиваль и ярмарка. В рамках мероприятия пройдет концерт самого веселого гармониста на свете Александра Бормотова . Музыкальная школа «Полиритмия» сыграет для гостей на перкуссии, а эко-активисты расскажут о проекте эко-двор и раздельном сбое мусора. Также посетителей научат плести мексиканские мандалы, изготавливать модели на 3D принтере, мастерить музыкальные инструменты и выкладывать мозаичные панно.

Когда: 12 мая, с 10 до 20Где: Музей истории Екатеринбурга, Карла Либкнехта, 26Вход: от 60 до 200 руб.

Чемпионат по поеданию сосисок

Жители Екатеринбурга смогут посоревноваться в том, кто быстрее всех ест сосиски. Всего уральцы смогут попробовать более 1 тыс. мясных изделий. Турнир пройдет в несколько этапов. На первом этапе соревнующимся будет предложено съесть 10 отварных сосисок, а в полуфинале и финале — 15 сосисок. «Сосиски будут подаваться горячими — они будут сварены непосредственно перед каждым туром. Надеемся, что участники быстро справятся с этим легким и вкусным заданием. Зрители смогут продегустировать сосиски», — комментируют организаторы. Кроме того, во время чемпионата кулинары изготовят Сосисомена — двухметрового супермена из сосисок. Также участникв ждет выставка фуд-арта — из сосисок и продуктов на тарелках будут изображены лица и предметы.

Когда: 12 мая, с 14 до 17 часовГде: ТРЦ «Карнавал», 3 этажВход: свободный

Музеи

«Культурный выходной» в Екатеринбургском музее ИЗО В рамках акции «Культурный выходной» жители и гости уральской столицы смогут бесплатно посетить Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Посетители увидят художественное литье XIX-XX веков и Каслинский павильон, западноевропейское искусство XIV-XIX веков, русскую живопись XVIII— начала XX века, декоративно-прикладное творчество Урала. Кроме того, для гостей будут открыты выставочные проекты «Космос наш!» и «Рожденные дуновением духа. Произведения современной китайской каллиграфии Лю Жуншэна и живописи Гао Цзяцзюня».

Когда: 13 мая, с 11 до 20 часовГде: Екатеринбургский музей ИЗО, Воеводина, 5Вход: свободный.