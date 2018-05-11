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Жил два года с пулей: московскому подростку предстоит необычная операция
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Жил два года с пулей: московскому подростку предстоит необычная операция 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Целых два года «ждала» скальпеля в ноге 17-летнего подростка пуля от пневматического ружья. Лишь неделю назад медики обнаружили инородное тело и положили мальчишку в больницу для проведения хирургической операции.
Как стало известно «КВ», москвич Дима (все имена изменены) вместе со своей младшей сестрой воспитывается в семье бухгалтера фармацевтической компании и электромонтера оборонного предприятия. Два года назад вся семья летом ездила на дачу в Солнечногорский район Подмосковья. В один из дней к отдыхающим присоединился троюродный брат Димы. С собой он привез пневматическое ружье, купленное родителями по случаю в магазине. Ребята решили пойти в лес пострелять по банкам. После одного из выстрелов свинцовая пуля срикошетила и попала в ногу Диме. Дома пацан показал синяк маме. Та осмотрела повреждение и решила, что ничего страшного не случилось.
Через пару дней родители забыли об инциденте, благо ссадина прошла и нога у сына не болела. Но майским днем 2018-го рана напомнила о себе, когда мальчишка играл с ребятами в футбол. В одном из эпизодов матча он столкнулся с игроком другой команды. После этого нога стала болеть и распухла. Родители подумали, что сын получил серьезное повреждение и поехали в травмпункт. Там, на рентгене, и был обнаружен застрявший в ноге кусочек металла. Диму пришлось госпитализировать, ему предстоит операция. Но врачи уверены, что все закончится благополучно.
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Карельские вести: последние новости
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