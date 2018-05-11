Сергей Грызунов презентовал свою книгу, основанную на реальных событиях в бывшей Югославии

Тайны дипломатии раскрыты

Свой дипломатический роман «Тайный мост» презентовал 11 мая главный редактор газет «Московские новости» и «Новое русское слово» Сергей Грызунов. Автор хоть и говорит, что события книги являются вымышленными, а совпадения случайны, но с первых же страниц становится очевидно: все описанное пережито им лично.

Презентация книги прошла на старой сцене Театра у Никитских ворот. Пока гости собираются, есть немного времени пообщаться с автором.

— Книга написана в необычном жанре. Почему именно дипломатический роман?

— Действие происходит сразу в нескольких странах, в сложный период развала Югославии. Без дипломатии тут бы не обошлось, — поясняет автор.

— Все-таки эта книга — о вас?

— Конечно, это мои воспоминания.

О событиях в Югославии Грызунов знает не понаслышке. Много лет он проработал журналистом в этом регионе, владеет всеми балканскими языками, кроме албанского. Все трагические события 1991 года он пережил именно в охваченной войной Югославии, где работал собкором Агентства печати «Новости». Наблюдения и воспоминания Сергея Грызунова, а также истории его коллег дают точную картину событий, происходивших на Балканах. Но в этой книге не только политика, война и смерть — в исторические события вплетены приключения героев романа, их взаимоотношения, множество человеческих историй.

— Главное сюжетное содержание этой книги — предотвращение третьей мировой войны. И, признаться, я приоткрываю в ней несколько государственных тайн, — интригует автор.

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев , написавший предисловие, заранее предупредил: читателям придется потрудиться — в книге несколько сюжетных линий, которые чередуются и прерываются порой на самых интересных местах. Поэтому, возможно, кому-то придется сдерживать себя, чтобы читать все последовательно, а не перелистывать книгу, чтобы поскорее добраться до развязки той или иной истории.

Сергей Грызунов, понимая, что дипломатия — все же дело серьезное, обещает:

— Следующая книга будет непременно про любовь. Без всякой политики…