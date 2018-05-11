Афиша СЗАО: Куда сходить на выходных в округе

Турнир по футболу в Строгине

Когда: 13 мая, начало в 10.00 Где: улица Маршала Катукова, дом 26 Бесплатный спектакль в Хорошево-Мневниках

В «Театре на Карамышевской» имени Анатолия Зарембовского, который находится в Хорошево-Мневниках, в воскресенье состоится последний показ спектакля «Мертвая царевна. Сказка для взрослых». Постановка создана по мотивам пьесы Николая Коляды «Сказка о мертвой царевне». За два года постановка сильно изменилась, стала более профессиональной. Вход для всех желающих свободный. Возрастное ограничение: 18+.

Когда: 13 мая, начало в 18.00 Где: улица Народного Ополчения, дом 4 (вход с обратной стороны жилого дома)

Легкоатлетический кросс в Северном Тушине

На вело-лыжной трассе физкультурно-оздоровительного комплекса «Лазурный» в субботу пройдут финальные окружные соревнования по легкой атлетике (кросс) в рамках спартакиады «Спорт для всех». К участию в соревнованиях допускаются сборные команды районов Северо-Западного округа города Москвы, в состав которых могут входить мужчины и женщины в возрасте от 18 лет и старше. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (905) 550-32-67 ( Андрей Владимирович Казанцев ).

Когда: 12 мая, начало в 11.00 Где: ул. Вилиса Лациса, дом 26 Концерт «Дорогой к Победе» в Митине

В большом зале детской школы искусств имени Стравинского состоится концерт «Дорогой к Победе». Мероприятие посвящено 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Перед гостями выступят воспитанники фольклорных отделений школ искусств Москвы. Будут исполнены традиционные народные песни, а также композиции советского времени, посвященные Великой Отечественной войне. Вход свободный.

Когда: 13 мая, начало в 16.00 Где: улица Митинская, дом 47, корпус 1 Авторское кино в Южном Тушине

Культурном центре «Салют» в это воскресенье состоится бесплатный показ девяти авторских короткометражных фильмов. Мероприятие пройдет в рамках молодежного проекта «Воздух». Все короткометражки ранее участвовали в конкурсной программе международного кинофестиваля «Человечное кино — 2018»

Зрители увидят следующие фильмы:

— «Хозяин воды», авторы: Руслан Багиров, Фирюза Федорова, Наталья Калинкина, Виктор Завьялов (студенты и выпускники кафедры режиссуры кино и тв Челябинского государственного института культуры);

— «Тихое несогласие», автор: Алена Пастухова (кафедра режиссуры кино и ТВ Челябинского института культуры);

— «Твою мать», автор: Юлия Федорова (кафедра режиссуры кино и ТВ Челябинского института культуры);

— «Квартиранты», автор: Илона Гайтян (ВГИК);

— «Гвоздь», автор: Раиля Каримова (Москва);

— «Земля», автор: Максим Шкурин (мастерская KinoLook Екатеринбург);

— «Snowboys», автор: Игнат Кунилов (Екатеринбург);

— «Meital Maimon Nothing happened» (Maaleh School of Television Film & Arts).

Вход свободный. Ограничение по возрасту 12+.

Когда: 13 мая, начало в 16.00 Где: улица Свободы, дом 37 Прием нормативов ГТО в Покровском-Стрешневе

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Триумф» в воскресенье состоится очередной прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Мероприятие пройдет с 12.00 до 14.00. К выполнению норм ГТО допускаются все жители округа, которые пройдут предварительную онлайн-регистрацию на сайте www.sport-szao.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (499) 493-08-38 и 8 (926) 555-21-07. Принять участие в сдаче норм ГТО могут люди в возрасте от 6 до 70 лет. Существуют три уровня сложности, соответствующие золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне».

Когда: 13 мая, начало в 12.00 Где: улица Габричевского, владение 1.