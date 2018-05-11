Кубанский восьмиклассник порезал стеклом горло девочке и запугал всю станицу

8 мая в станице Еремизино‐Борисовской Краснодарского края восьмиклассник порезал 12‐летнюю девочку стеклом по горлу. Пострадавшая оказалась в больнице. При этом руководство школы и всей станицы пытается скрыть произошедшее под сомнительными предлогами. Историю сообщил «360» информированный источник.

В распоряжении «360» оказалась фотография пострадавшей.

Источник фото: телеканал «360»

История осложняется фактом, что администрация школы и глава станицы пытаются скрыть произошедшее, не объясняя причин.

По слухам, мальчик — изверг и живодер. Он душит собак и кошек, а также режет им горло. Кроме того, в школе он тоже хулиганит — отбирает деньги у учеников и пристает к малолетним девочкам. По факту домогательства родители обратились к директору школы, но руководство отрицает факт произошедшего. Кроме того, директор звонит гражданам с угрозами, требуя не разглашать историю.

В то же время глава станицы во время собрания объяснил жителям, что историю нужно умолчать, пока следователи не проведут необходимые проверки.

Мать девочки написала текст, в котором объяснила всю ситуацию, произошедшую 8 мая с ее ребенком.

«8 мая мой ребенок находился в школе, где была репетиция к 9 мая. Потом она понесла костюм в Дом культуры, который находится в пяти минутах от школы. Со слов моего ребенка, после того, как она сдала костюм, решила остаться на качелях в парке, который находится на территории ДК. Она качалась на качелях, когда к ней подошел нападавший и сказал, что ее зовет сестра, и она пошла в глубь парка, куда он ее повел. Потом он поставил портфель возле дерева и начал ее душить. После чего она потеряла сознание. После она пришла в себя и увидела, что окровавленное стеклышко лежало на ней. Она его откинула в сторону и попыталась встать, но ей было тяжело, потому что ноги онемели. Она с трудом дошла до ДК, где ее нашли».

Также есть еще один текст, в котором женщина рассказывает о звонке из школы. В учреждении сказали, что ребенок якобы поранился на качелях в парке. Ее повезли в амбулаторию сельского поселения. Когда мать приехала в больницу, то ее сначала несколько минут не пускали к девочке. «Мне не показывали ребенка, только дали ее руку и попросили поговорить. Когда я увидела (дочь — прим.), она была вся в крови бледно-синяя и еле дышала. Ей положили повязку на шею. Когда я ее спросила, кто это сделал, девочка назвала имя и сказала, что мальчик порезал ее стеклом по горлу».

В конце апреля жительница Нижнего Тагила повредила руку и обратилась в травмпункт. Однако никто ей не оказал медпомощь, потому что все были пьяны. В учреждении уверяют, что девушка к ним вообще не обращалась.