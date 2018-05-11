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«Он бьет только маленьких детей»: мама порезанной кубанской девочки рассказала о нападавшем
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«Он бьет только маленьких детей»: мама порезанной кубанской девочки рассказала о нападавшем 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
8 мая в станице Еремизино‐Борисовское Краснодарского края восьмиклассник порезал горло 12 летней девочке. В качестве острия он использовал стекло. «360» связался с Вероникой — мамой пострадавшей девочки и выяснил, кем был нападавший и какие действия предпринимаются для расследования.
Страдала вся младшая школа. Он не трогал детей старше себя, потому что знал, что ему дадут сдачу. Он трогал начиная с первого и по пятый-шестой класс
мама Вероника.
У женщины от рук нападавшего уже пострадали две дочери — старшая и младшая. Также пострадал сын. Старшую дочь мальчик бил и домогался. У младшей, которой порезали горло, конфликтов с мальчиком раньше не было.
«Директор ничего не говорит. Со мной никто не разговаривает, никто не говорит. Вчера собрание было, она сказала, что мама забрала ребенка на домашнее обучение. А участковый — что он как бы под домашнем арестом», — поделилась Вероника. При этом адвокат сообщил, что слова участкового — пустой звук, ведь домашний арест назначает суд.
В школу нападавший уже не ходит. Такие меры продлятся до конца учебного года. Мальчик находится у себя дома в поселке Казаче-Борисовское — это недалеко от Еремизино-Борисовского.
«По поводу младшего ребенка я ничего не подавала. Я писала на имя директора жалобу по поводу домогательств старшей дочери и среднего сына, что тот постоянно жаловался, что он (порезавший горло девочке — прим.) его бьет. Заявление попало к директору только вчера, а писала я его в январе. Оно лежало у классного руководителя, а почему не передали директору — я не знаю», — рассказала Вероника.
Пострадавшая девочка в больнице. Ее состояние стабильное. Следователи занимаются произошедшим.
Ранее сообщалось, что восьмиклассник завел девочку в глубь парка около местного Дома культуры, где начал ее душить, а потом взял стекло и порезал ей горло. Пострадавшая потеряла сознание, но позднее очнулась и еле дошла до Дома культуры, где ей вызвали «скорую».
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