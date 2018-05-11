«Он бьет только маленьких детей»: мама порезанной кубанской девочки рассказала о нападавшем

8 мая в станице Еремизино‐Борисовское Краснодарского края восьмиклассник порезал горло 12 летней девочке. В качестве острия он использовал стекло. «360» связался с Вероникой — мамой пострадавшей девочки и выяснил, кем был нападавший и какие действия предпринимаются для расследования.

Страдала вся младшая школа. Он не трогал детей старше себя, потому что знал, что ему дадут сдачу. Он трогал начиная с первого и по пятый-шестой класс

мама Вероника.

У женщины от рук нападавшего уже пострадали две дочери — старшая и младшая. Также пострадал сын. Старшую дочь мальчик бил и домогался. У младшей, которой порезали горло, конфликтов с мальчиком раньше не было.

«Директор ничего не говорит. Со мной никто не разговаривает, никто не говорит. Вчера собрание было, она сказала, что мама забрала ребенка на домашнее обучение. А участковый — что он как бы под домашнем арестом», — поделилась Вероника. При этом адвокат сообщил, что слова участкового — пустой звук, ведь домашний арест назначает суд.

В школу нападавший уже не ходит. Такие меры продлятся до конца учебного года. Мальчик находится у себя дома в поселке Казаче-Борисовское — это недалеко от Еремизино-Борисовского.

«По поводу младшего ребенка я ничего не подавала. Я писала на имя директора жалобу по поводу домогательств старшей дочери и среднего сына, что тот постоянно жаловался, что он (порезавший горло девочке — прим.) его бьет. Заявление попало к директору только вчера, а писала я его в январе. Оно лежало у классного руководителя, а почему не передали директору — я не знаю», — рассказала Вероника.

Пострадавшая девочка в больнице. Ее состояние стабильное. Следователи занимаются произошедшим.

Ранее сообщалось, что восьмиклассник завел девочку в глубь парка около местного Дома культуры, где начал ее душить, а потом взял стекло и порезал ей горло. Пострадавшая потеряла сознание, но позднее очнулась и еле дошла до Дома культуры, где ей вызвали «скорую».