Подросток чуть не зарезал ребенка фрагментом разбитой бутылки в кубанском селе

Краснодар. 12 мая — Новая Кубань. Страшный инцидент произошел в станице Еремизино‐Борисовское Тихорецкого района. 8 мая в правоохранительные органы позвонили из местной больницы. В приемное отделение доставили несовершеннолетнего ребенка. У девочки была резаная рана в области шеи. По предварительным данным, травму нанес подросток в тот же день. Установлено, что ранение причинено фрагментом разбитой стеклянной бутылки. Пострадавшую экстренно прооперировали. Угроза жизни девочки на данный момент уже миновала. Как сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю, по факту случившегося проводится доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего события: — По окончании проверки будет принято процессуальное решение.