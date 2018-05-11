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Праздник для ветеранов шести районов устроили новогиреевские депутаты
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Праздник для ветеранов шести районов устроили новогиреевские депутаты 

Управа района Новогиреево 17 минут назад
Праздничный концерт и чаепитие для участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, бывших узников фашистских концлагерей организовали депутаты Совета депутатов муниципального округа Новогиреево Кира Змиева и Мария Лопухина.
Более четырехсот ветеранов из районов Новогиреево, Перово, Метрогородок, Сокольники, Ивановское и Вешняки стали гостями во Дворце творчества детей и молодёжи «Восточный».
На мероприятии присутствовали депутат Мосгордумы Александр Сметанов, председатель Совета ветеранов ВАО Виктор Макаров, председатель Межрайонного совета директоров школ № 13 Елена Шкуренко и другие известные лица ВАО. Ветеранов при входе в ДТДиМ встретили кадеты — ученики лицея № 1504 района Ивановское и муниципальные депутаты. Они поздравляли дорогих гостей с Днем Победы и дарили им цветы. Концерт назывался «Клавдия Шульженко. Народная. Любимая. Незабываемая» и его программа была, разумеется. составлена из песен, которые в период Великой Отечественной войны исполняла Клавдия Шульженко. Ведущая литературно-музыкальной программы заслуженная артистка России Галина Власёнок рассказала о жизни замечательной народной певицы, её творчестве, сотнях концертах, данных Клавдией Шульженко для фронтовиков в годы войны.
«Наш долг — помнить и бережно хранить каждую крупицу правды о войне, свято чтить память о погибших и проявлять неустанную заботу о ветеранах. Задача нашего поколения — сделать всё, чтобы наши дети не увидели ужасов войны», — прокомментировала происходящее Кира Змиева.
Фото предоставлено Кирой Змиевой.
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