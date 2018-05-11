Праздник для ветеранов шести районов устроили новогиреевские депутаты

Праздничный концерт и чаепитие для участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, бывших узников фашистских концлагерей организовали депутаты Совета депутатов муниципального округа Новогиреево Кира Змиева и Мария Лопухина.

Более четырехсот ветеранов из районов Новогиреево, Перово, Метрогородок, Сокольники, Ивановское и Вешняки стали гостями во Дворце творчества детей и молодёжи «Восточный».

На мероприятии присутствовали депутат Мосгордумы Александр Сметанов , председатель Совета ветеранов ВАО Виктор Макаров , председатель Межрайонного совета директоров школ № 13 Елена Шкуренко и другие известные лица ВАО. Ветеранов при входе в ДТДиМ встретили кадеты — ученики лицея № 1504 района Ивановское и муниципальные депутаты. Они поздравляли дорогих гостей с Днем Победы и дарили им цветы. Концерт назывался « Клавдия Шульженко . Народная. Любимая. Незабываемая» и его программа была, разумеется. составлена из песен, которые в период Великой Отечественной войны исполняла Клавдия Шульженко. Ведущая литературно-музыкальной программы заслуженная артистка России Галина Власёнок рассказала о жизни замечательной народной певицы, её творчестве, сотнях концертах, данных Клавдией Шульженко для фронтовиков в годы войны.

«Наш долг — помнить и бережно хранить каждую крупицу правды о войне, свято чтить память о погибших и проявлять неустанную заботу о ветеранах. Задача нашего поколения — сделать всё, чтобы наши дети не увидели ужасов войны», — прокомментировала происходящее Кира Змиева.

Фото предоставлено Кирой Змиевой.