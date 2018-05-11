Сохраненная дополненная реальность

Сериал: Save Me Год: 2018 Канал: Sky Atlantic

Британский сериал детективного жанра чаще всего предсказуем практически в любых деталях. Исключением служат какие-то редкие шедевры вроде «Лютера» или «Шерлока». В остальном среднестатистический островной детектив соткан из рабочих городских кварталов, хронически выпивающих главных героев, борющихся с самими собой и пейзажами, снятыми через серый фильтр на камере, имитирующий почему-то постоянную сырость.

«Save Me», на первый взгляд, тоже можно отнести к этой плеяде. Главный герой Нельсон (его играет Ленни Джеймс ) никогда не был близок со своей дочерью. Он не видел её в течение тринадцати лет, по сути, всю её жизнь и не очень стремился познакомиться с ней. Он привык вести не совсем праведный и стабильный образ жизни, был занят выживанием и любовными похождениями. Но когда группа спецназа задерживает его за её похищение, он понимает, что не может сидеть, сложа руки. Он должен спасти девочку не только чтобы выполнить свой отцовский долг, но и доказать свою невиновность. Только отыскав Джоди, и поймав настоящего преступника, он очистит своё имя. Нельсона ждёт опасное приключение, которое поможет ему стать лучшим человеком и искупить свои прошлые ошибки, в том числе и перед Клэр, матерью его ребёнка.

И здесь не могу не отдать должное сценаристам сериала. Они не пошли стандартным путем, которым грешат британские детективные триллеры. Здесь нет нудных философствований на фоне заводских труб, ни глупых диалогов в полицейских участках, ни кряхтящих поворотов сюжета, где общая предшествующая канва была лучше, чем скомканный финал. «Save Me» очень органично избежал всего этого. Он очень британский по картинке, но очень американский по реализации. Чем дальше Нельсон продвигается в своих поисках, тем чаще он вынужден признавать, что только потеря дочери помогла ему заново обрести себя. И практически на протяжении всего сериала зрителя не покидает мысль о том, что он присутствует внутри какой-то дополненной реальности, которая чудом оказалась сохранена. А не пропала сразу после отключения питания…

АВТОР: АЛЕКСАНДР ПОЛЯКОВ