В Самаре презентовали предварительную концепцию развития «дачи со слонами»

Экспозиция, посвященная самарскому купцу Константину Головкину, творческая резиденция и благоустройство прилегающей территории. Судьба «дачи со слонами» — в руках неравнодушных горожан. Сегодня в Самаре презентовали предварительный вариант концепции развития памятника архитектуры федерального значения. С какими предложениями выступила рабочая группа, как приняли проект общественники и когда приступят к его реализации, расскажет Мария Акимова.

Приближающееся лето преобразило знаменитую в Самаре «дачу со слонами». Но даже зелень деревьев и кустарников не может скрыть от глаз прохожих удручающего состояния здания и прилегающей территории. Вместо публичной лекции в Музее модерна идёт горячее обсуждение судьбы объекта, спроектированного Константином Головкиным. Напомним, с предложением реконструировать здание и разместить здесь музей к главе региона обратилась инициативная группа горожан. Дмитрий Азаров дал поручение продумать концепцию использования усадьбы — с учетом мнения общественности.

"Чтобы все люди, которые заинтересованы в дальнейшей судьбе «дачи со слонами», могли принять участие в обсуждении концепции с самого начала. Не тогда, когда утвержден план работы, когда составлен график, а тогда, когда есть возможность поменять всё", — подчеркнул Сергей Филиппов , врио министра культуры Самарской области.

Дача Головкина является памятником архитектуры федерального значения. Одна из главных задач — сохранить здание в том виде, в котором оно было задумано и построено в начале ХХ века. При этом предметом охраны является только фасад. Инициативная группа предлагает восстановить его первоначальный облик. Вернуть террасу и балкон — как это было при Головкине. Стена здесь появилась уже при советской власти. Ее построили, чтобы расширить пространство для актового зала. Кроме того, обновят кованый и лепной декор.

К зданию прилегает территория, которую тоже предстоит благоустроить. Один из вариантов ее развития — оборудование спуска к Волге и строительство пристани — для экскурсионных групп, путешествующих по воде. В теплое время года здесь можно устраивать концерты и фестивали, проводить лекции под открытым небом.

Что касается внутреннего убранства, интерьеры многократно переделывались в советское время. За основу взяли планировку, задуманную первым владельцем. И предложили свой вариант размещения входной зоны, гардероба и выставок. Инициаторы проекта определили 4 основные темы: купечество, модерн, волжская природа и дачная культура. На втором этаже может развернуться экспозиция «Самарский мечтатель», посвященная жизни самого Головкина. Художник, меценат, яхтсмен, общественный деятель — бывший владелец усадьбы был личностью разносторонней. О его идеях и проектах расскажет интерактивный экспонат — картотека. Смотровая башня превратится в творческую резиденцию с мастерскими для художников.

Общественники выступили со своими предложениями и даже представили собственные концепции. Первый обобщенный вариант появится к июню 2018 года. Итоговый представят главе региона. Будет решаться и вопрос собственности. Сейчас дача находится на балансе одного из муниципальных предприятий Самары. В дальнейшем объект перейдет в собственность области. О смете говорить пока рано: предстоит еще сделать инженерные изыскания, разработать проект реставрации. К реализации проекта планируют приступить в 2019 году.