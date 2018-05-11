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Глава региона посетил центральную районную больницу в Клявлино
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Глава региона посетил центральную районную больницу в Клявлино 

Волга Ньюс 1 час назад
Медучреждение, рассчитанное в на 60 коек, реконструировано в 2011 году, а выглядит так, как будто ремонт здесь сделали вчера. На территории больницы также расположены детское и инфекционное отделения, котельная, прачечная, пищеблок, соединенный с главным корпусом подземным переходом.
Глава Клявлинского района Иван Соловьев рассказал, что в законсервированном пристрое планируется строительство межрайонного детского реабилитационного отделения на 45 коек. В свое время здесь был закончен фундамент, подведены коммуникации. В этом году минздрав региона выделяет 11,8 млн руб. на проектные работы.
Дмитрий Азаров указал представителям министерства на важность этого проекта для всего севера области и попросил не затягивать с проведением предусмотренных законом процедур.
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