Глава региона посетил центральную районную больницу в Клявлино

Медучреждение, рассчитанное в на 60 коек, реконструировано в 2011 году, а выглядит так, как будто ремонт здесь сделали вчера. На территории больницы также расположены детское и инфекционное отделения, котельная, прачечная, пищеблок, соединенный с главным корпусом подземным переходом.

Глава Клявлинского района Иван Соловьев рассказал, что в законсервированном пристрое планируется строительство межрайонного детского реабилитационного отделения на 45 коек. В свое время здесь был закончен фундамент, подведены коммуникации. В этом году минздрав региона выделяет 11,8 млн руб. на проектные работы.