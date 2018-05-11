Артисты Ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова поздравили ветеранов с Днем Победы

Организатором мероприятия выступил Департамент культуры Министерства обороны Российской Федерации совместно с администрацией муниципального округа Хамовники г. Москвы.

Накануне празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне в Центре социального обслуживания «Хамовники» состоялся концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова.

В рамках торжественных мероприятий, посвященных главному празднику нашей страны, артисты и музыканты прославленного коллектива поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в районе Хамовники г. Москвы.

Для ветеранов выступили певцы и музыканты ансамбля. Они исполнили известные песни военных лет и популярные романсы.

Организатором мероприятия выступил Департамент культуры Министерства обороны Российской Федерации совместно с администрацией муниципального округа Хамовники г. Москвы.