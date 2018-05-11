Самарская школьница вышла в полуфинал всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 9-классница Валентина Логинова в числе более 250 сильнейших участников самого масштабного в нашей стране детского литературного соревнования получила приглашение в легендарный лагерь «Артек» — на специальную творческую смену. Там талантливые школьники смогут встретиться с известными актерами, писателями и режиссерами, пройти тренинги по актерскому мастерству от педагогов ГИТИСа. Впереди у победителей региональных туров — полуфинал, а 15 мая в «Артеке» пройдет финальный этап состязаний.
Напомним, ежегодно в конкурсе «Живая классика» принимают участие 2,5 миллиона школьников со всей России. Юные чтецы должны выучить и рассказать отрывки из книг, которые не входят в школьную программу. Валентина Логинова из Самары выбрала фрагмент произведения «Жених и невеста» нашего земляка — писателя Евгения Лазарева. Почти 5-минутный отрывок о пожилой сельской супружеской паре, которым пришлось заново вступать в брак, в исполнении школьницы покорил жюри.