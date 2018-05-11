Школьница из Самары — в полуфинале всероссийского конкурса «Живая классика»

Самарская школьница вышла в полуфинал всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 9-классница Валентина Логинова в числе более 250 сильнейших участников самого масштабного в нашей стране детского литературного соревнования получила приглашение в легендарный лагерь «Артек» — на специальную творческую смену. Там талантливые школьники смогут встретиться с известными актерами, писателями и режиссерами, пройти тренинги по актерскому мастерству от педагогов ГИТИСа. Впереди у победителей региональных туров — полуфинал, а 15 мая в «Артеке» пройдет финальный этап состязаний.