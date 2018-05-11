Ещё
Школьница из Самары — в полуфинале всероссийского конкурса «Живая классика»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Школьница из Самары — в полуфинале всероссийского конкурса «Живая классика» 

ТРК Губерния 54 минуты назад
Самарская школьница вышла в полуфинал всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 9-классница Валентина Логинова в числе более 250 сильнейших участников самого масштабного в нашей стране детского литературного соревнования получила приглашение в легендарный лагерь «Артек» — на специальную творческую смену. Там талантливые школьники смогут встретиться с известными актерами, писателями и режиссерами, пройти тренинги по актерскому мастерству от педагогов ГИТИСа. Впереди у победителей региональных туров — полуфинал, а 15 мая в «Артеке» пройдет финальный этап состязаний.
Напомним, ежегодно в конкурсе «Живая классика» принимают участие 2,5 миллиона школьников со всей России. Юные чтецы должны выучить и рассказать отрывки из книг, которые не входят в школьную программу. Валентина Логинова из Самары выбрала фрагмент произведения «Жених и невеста» нашего земляка — писателя Евгения Лазарева. Почти 5-минутный отрывок о пожилой сельской супружеской паре, которым пришлось заново вступать в брак, в исполнении школьницы покорил жюри.
ТРК Губерния: последние новости
В Самаре презентовали предварительную концепцию развития "дачи со слонами" Граффити Герою СССР Александру Мамкину откроют в Самаре На торжественном концерте в честь Дня Победы в Самаре выступили Burito и "На-На"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах199
Очевидные ляпы в голливудских фильмах4
Подписчики Самойловой беснуются в Instagram37
Что стало с Мариной Влади16
На Самойлову набросились зрители82
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:54
За что знаменитостей сажают в тюрьму
Кино
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
04:14
Киношники раскрыли секреты съемок
Кино
04:42
Самые страшные взрывы в кино
Кино
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение