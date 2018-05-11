К участию в летних викторинах и конкурсах приглашают юных жителей Коптева

Юных жителей Коптева приглашают на встречу «Лето! Каникулы! Встречаемся в библиотеке!», которая состоится 2 июня в библиотеке № 46 на Новопетровской. Гости смогут поучаствовать в литературных играх, викторинах, различных конкурсах и отгадать тематические загадки.

— Лето — отличное время, чтобы читать хорошие книжки. Лето — это тысяча чудес. А какие чудеса можно увидеть летом? Чтобы ответить на этот вопрос, будем читать отрывки из произведений детских писателей, — пояснили в администрации библиотеки.

Гостей ждут в 13.00. Адрес библиотеки: Новопетровская ул., д.16а. (ео)