Любители поэзии Маяковского соберутся в библиотеке на Коптевской

В библиотеке № 46 района Коптево пройдет поэтический вечер ко дню рождения Владимира Маяковского «Я знаю силу слов…».

— В честь памятной даты в библиотеке соберется общество любителей поэзии Маяковского — посетителям прочитают лекцию «Маяковский и Асеев», — сообщил один из организаторов. —

Творческая судьба Николая Асеева сложилась таким образом, что его имя в литературе и читательском сознании прочно связано с именем Владимира Маяковского. «Тема Маяковского» была в центре его размышлений всю жизнь — начиная с первой рецензии на «Облако в штанах» и заканчивая последними статьями, написанными незадолго до кончины.

Встреча пройдет 2 июня по адресу Коптевская ул., д. 26, корп.6. Начало в 15.00. (ео)