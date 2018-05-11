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Любители поэзии Маяковского соберутся в библиотеке на Коптевской
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Любители поэзии Маяковского соберутся в библиотеке на Коптевской 

Управа района Коптево города Москвы 40 минут назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В библиотеке № 46 района Коптево пройдет поэтический вечер ко дню рождения Владимира Маяковского «Я знаю силу слов…».
— В честь памятной даты в библиотеке соберется общество любителей поэзии Маяковского — посетителям прочитают лекцию «Маяковский и Асеев», — сообщил один из организаторов. —
Творческая судьба Николая Асеева сложилась таким образом, что его имя в литературе и читательском сознании прочно связано с именем Владимира Маяковского. «Тема Маяковского» была в центре его размышлений всю жизнь — начиная с первой рецензии на «Облако в штанах» и заканчивая последними статьями, написанными незадолго до кончины.
Встреча пройдет 2 июня по адресу Коптевская ул., д. 26, корп.6. Начало в 15.00. (ео)
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