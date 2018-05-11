Михаил Ведерников поручил проверить детские площадки Великих Лук на безопасность 

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поручил Главе Великих Лук Игорю Чевжику создать специальную комиссию и провести комплексную проверку всех детских площадок и игровых зон в городе на соответствие нормам безопасности, сообщает пресс-служба администрации региона. «Прошу провести проверку в максимально сжатые сроки, мы должны удостовериться, что игровые зоны безопасны для детей», — заявил Ведерников в разговоре с Главой Великих Лук. Сегодня в Великих Луках на игровой площадке погиб ребенок: трагедия произошла, когда он катался на качелях. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».