Майские хлопоты: где встретить Жар-птицу и пообщаться со Смешариками

Что: Фестиваль «Мультимир»

Третий по счету фестиваль «Мультимир» будет еще масштабнее, чем предыдущие. За эти несколько дней можно будет встретиться с героями мультфильмов «Маша и Медведь», «Фиксики», «Ми-Ми-Мишки», «Белка и Стрелка. Озорная семейка», «Смешарики», «Малышарики», «Тима и Тома», «Лунтик», «Барбоскины», «Сказочный Патруль», «Деревяшки», «Три кота», «Йоко», «Джинглики», «Летающие звери», «Три котенка», «Защитники», «Ангел Бэби», «Колобанга», «Дракоша Тоша», «Робокар Полли», «Клуб Винкс», «Королевская академия» и многие другие.

Легендарные персонажи, на историях о которых выросли родители нынешних детей — жители «Простоквашино», Чебурашка и Крокодил Гена, Винни Пух, волк и заяц из «Ну погоди!» также уже собираются на «Мультимир».

Где: в 75-ом павильоне ВДНХ

Когда: с 30 мая по 3 июня

Что: Мюзикл «Царевна-Лягушка. Вся правда о ней…»

Удивительный музыкальный спектакль, который покажет абсолютно новый взгляд на известную всем с детства русскую сказку. Юные зрители встретится не только с классическими персонажами сказки (Иван-царевич, Василиса Прекрасная, Царь и Царица Земель Русских, Кощей Бессмертный), но и познакомятся с такими героями, как Огневушка-Поскакушка, Жар-Птица, Елена Премудрая . Яркие костюмы, выполненные по мотивам костюмированного бала в Зимнем дворце 1903 года, красочные декорации, полная отдача актеров сцене приковывают внимание на все два часа действа, не только детей, но и взрослых.

Где: ДК имени Зуева

Когда: 12 мая в 12.00 Что: «Фабрика мороженого» в «КидБурге»

«КидБург» — первый детский город профессий, открытый в России, отныне стал еще чуточку привлекательней для детей от 4 лет. Там открылась игротека «Фабрика мороженого». Теперь каждый юный посетитель фабрики может попробовать свои силы в профессии производитель-дегустатор, самостоятельно сделать мороженое, украсить его на свой вкус и с особым удовольствием съесть.

В процессе приготовления лакомства используются исключительно натуральные продукты. Он включает в себя несколько важных этапов и почти полностью повторяет технологию, которая применяется на промышленном производстве. Помещение детской фабрики оборудовано необходимыми устройствами и приспособлениями. Холодильник, микроволновая печь, планетарный миксер, профессиональный фризер — это оборудование позволяет соблюсти все технологические процессы — нагрев, смешивание, пастеризация, охлаждение и финальное приготовление мороженого из полученной массы во фризере.

Где: «КидБурге» в Центральном Детском Магазине

Когда: с мая на постоянной основе