Вешняковцев приглашают на вокальный и фортепианный концерты

Завершается очередной сезон деятельности Клуба любителей классической музыки «Вешняки».

Как правило, в июне его постоянные посетители разъезжаются из города до сентября.

Сергей Терехов известен не только в России, но и за рубежом. А для вешняковцев он сыграет совершенно бесплатно.

Начало обоих мероприятий в 15:00. Ведёт заседания Клуба Гелий Сокол. Вход свободный. Адрес библиотеки: ул. Молдагуловой, д. 3Б.

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