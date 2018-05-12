Вешняковцев приглашают на вокальный и фортепианный концерты 

Завершается очередной сезон деятельности Клуба любителей классической музыки «Вешняки».
Как правило, в июне его постоянные посетители разъезжаются из города до сентября.
Главный библиотекарь библиотеки № 90 им. Неверова Татьяна Чибадина рассказала, что пока сезон еще не окончен, пройдут ещё несколько концертов. Сначала вешняковцы послушают вокалистов Максима Тихонова, Илью Павлова и Ангелину Зацепину. Их выступление состоится в воскресенье, 13 мая. А через две недели, 27 мая, для жителей района пройдёт фортепианный концерт в исполнении лауреата международных конкурсов Сергея Терехова — доцента Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. В его исполнении прозвучат произведения Бетховена и Шопена.
Сергей Терехов известен не только в России, но и за рубежом. А для вешняковцев он сыграет совершенно бесплатно.
Начало обоих мероприятий в 15:00. Ведёт заседания Клуба Гелий Сокол. Вход свободный. Адрес библиотеки: ул. Молдагуловой, д. 3Б.
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